"Дельта": Польша вводит карантин для путешественников из Британии
С 23 июня Польша вводит обязательный семидневный карантин для всех путешественников из Великобритании.
Источник: Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Адама Недзельского, представитель МОЗ Польши Войцех Андрусевич, которого цитирует "Укринформ"
Детали: Путешественники из Великобритании будут обязаны провести семь дней в карантине, даже если у них будет отрицательный результат теста до прибытия. Через семь дней они должны будут сделать тестирование.
Правила карантина не будут применяться к путешественникам, которые были полностью вакцинированы.
Как отмечается, это решение должно уменьшить риск трансмиссии штамма "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, с территории, находящейся под угрозой.
Сейчас в Великобритании наблюдается рост случаев заболевания из-за более заразной "Дельты". В Польше подтверждено 90 случаев инфицирования "Дельтой".
Ранее жесткие правила применялись к путешественникам из Бразилии, Индии и Южной Африки.
Что предшествовало: Как сообщалось, более 90% случаев COVID-19 в Великобритании в настоящее время связаны с вариантом "Дельта".
Напомним:
- Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
- Считается, что "Дельта" заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.
- Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США. По состоянию на 15 июня "Дельту" обнаружили в 74 странах. Есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга, вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.
- По сообщению ВОЗ, вариант "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.