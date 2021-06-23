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"Дельта": Польша вводит карантин для путешественников из Британии

Среда, 23 июня 2021, 00:27

С 23 июня Польша вводит обязательный семидневный карантин для всех путешественников из Великобритании.

Источник: Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Адама Недзельского, представитель МОЗ Польши Войцех Андрусевич, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Путешественники из Великобритании будут обязаны провести семь дней в карантине, даже если у них будет отрицательный результат теста до прибытия. Через семь дней они должны будут сделать тестирование.

Правила карантина не будут применяться к путешественникам, которые были полностью вакцинированы.

Как отмечается, это решение должно уменьшить риск трансмиссии штамма "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, с территории, находящейся под угрозой.

Сейчас в Великобритании наблюдается рост случаев заболевания из-за более заразной "Дельты". В Польше подтверждено 90 случаев инфицирования "Дельтой".

Ранее жесткие правила применялись к путешественникам из Бразилии, Индии и Южной Африки.

Что предшествовало: Как сообщалось, более 90% случаев COVID-19 в Великобритании в настоящее время связаны с вариантом  "Дельта".

Напомним:

  • Вариант "Дельта" впервые обнаружили в Индии.
  • Считается, что "Дельта" заразнее, чем вариант B.1.1.7 "Альфа", который впервые обнаружили в Кенте, и несколько более устойчив к вакцинам против COVID-19, особенно после только одной дозы.
  • Вспышки варианта "Дельта" были подтверждены в Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона, в Китае и США. По состоянию на 15 июня "Дельту" обнаружили в 74 странах. Есть опасения, что в странах развивающегося мира с менее надежными системами мониторинга, вариант "Дельта", возможно, уже получил гораздо большее распространение, чем сообщалось.
  • По сообщению ВОЗ, вариант "Дельта" становится доминирующим вариантом в мире.

Темы: БританияПольшакоронавирус


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