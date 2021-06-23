"Дельта": Польша вводит карантин для путешественников из Британии

С 23 июня Польша вводит обязательный семидневный карантин для всех путешественников из Великобритании.

Источник: Reuters со ссылкой на министра здравоохранения Адама Недзельского, представитель МОЗ Польши Войцех Андрусевич, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Путешественники из Великобритании будут обязаны провести семь дней в карантине, даже если у них будет отрицательный результат теста до прибытия. Через семь дней они должны будут сделать тестирование.

Правила карантина не будут применяться к путешественникам, которые были полностью вакцинированы.

Как отмечается, это решение должно уменьшить риск трансмиссии штамма "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, с территории, находящейся под угрозой.

Сейчас в Великобритании наблюдается рост случаев заболевания из-за более заразной "Дельты". В Польше подтверждено 90 случаев инфицирования "Дельтой".

Ранее жесткие правила применялись к путешественникам из Бразилии, Индии и Южной Африки.

Что предшествовало: Как сообщалось, более 90% случаев COVID-19 в Великобритании в настоящее время связаны с вариантом "Дельта".

Напомним: