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Довіра до Ситника й Авакова зросла за рік – соціологія

Середа, 23 червня 2021, 11:35

З липня 2020 року до травня 2021 року покращилася оцінка українцями дій керівників силових відомств – найвищу динаміку має міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та директор НАБУ Артем Ситник.

Джерело: опитування Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічної служби Центру Разумкова

Деталі: Найкращу позитивну динаміку показала оцінка громадянами дій Ситника. За майже рік баланс оцінки зріс із -41% до -35%.

Також, поліпшилася оцінка дій Авакова: баланс змінився із -52% до -48%.

Найкращий баланс оцінки має голова СБУ Іван Баканов, але за цей час зміна балансу в кращий бік склала трішки вище похибки опитування: від -30% у 2020 до -27% у 2021.

Баланс оцінки дій генпрокурора Ірини Венедіктової лишився незмінним: -39%.

 
 

Довідково: Центр Разумкова і "Демініціативи" провели загальнонаціональне дослідження 14-19 травня 2021 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Опитано 2020  респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння використовуються дані дослідження, проведеного 3-9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Фінансування опитувань здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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Нагадаємо: У цьому ж дослідженні йдеться, що зросла недовіра до Нацполіції та СБУ, а найкраща динаміка у НАБУ.

Українська правда
Теми: соціологіяАваковСитникБакановВенедіктова


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