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Доверие к Сытника и Авакова выросла за год – социология

Среда, 23 июня 2021, 11:35
Доверие к Сытника и Авакова выросла за год – социология

С июля 2020 году до мая 2021 года улучшилась оценка украинцами действий руководителей силовых ведомств – самую высокую динамику имеет министр внутренних дел Арсен Аваков и директор НАБУ Артем Сытник.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы имени Илько Кучерива" и социологической службы Центра Разумкова

Детали: Лучшую позитивную динамику показала оценка гражданами действий Сытника. За почти год баланс оценки вырос с -41% до -35%.

Также улучшилась оценка действий Авакова: баланс изменился с -52% до -48%.

Лучший баланс оценки имеет глава СБУ Иван Баканов, но за это время изменение баланса в сторону составила чуть выше погрешности опроса: от -30% в 2020 до -27% в 2021.

Баланс оценки действий генпрокурора Ирины Венедиктовой остался неизменным: -39%.

 
 

Справка: Центр Разумкова и "Демократические инициативы" провели общенациональное исследование 14-19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения используются данные исследования, проведенного 3-9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Финансирование опросов осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

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Напомним: В этом же исследовании говорится, что выросло недоверие к Нацполиции и СБУ, а лучшая динамика у НАБУ.        

Украинская правда

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Темы: социологияАваковСытникБакановВенедиктова
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