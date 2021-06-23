У "Київпастранс" прийшли з обшуками

Державна фіскальна служба провела обшуки в КП "Київпастранс" за фактами ухилення від сплати податків та привласнення бюджетних коштів.

Джерело: ДФС у Києві у Facebook

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що службові особи КП "Київпастранс", діючи за попередньою змовою із службовими особами відокремленого підрозділу КП "Київпастранс" – "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури" та інших суб’єктів господарської діяльності, в тому числі із ризиковими та транзитними суб’єктами підприємницької діяльності, протягом 2020 року привласнили бюджетні кошти при проведенні робіт з реконструкції трамвайної лінії".

Деталі: Зазначається, що загальна вартість робіт склала понад 80 мільйонів гривень, значну частину яких привласнили.

Наразі призначено експертизу, яка встановить розмір завданих збитків.

Крім того, фіскали встановили, що низка осіб, використовуючи реквізити "ризикових" суб’єктів підприємницької діяльності, допомагали службовцям одного із товариств ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.

22 червня на підставі ухвали суду у приміщеннях за юридичною та фактичною адресою КП "Київпастранс" провели обшуки, під час яких виявили та вилучили фінансово-господарську документацію КП та комп’ютерну техніку.

Досудове розслідування триває.

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