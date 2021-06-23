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Зеленський визначився із речником – джерела

Середа, 23 червня 2021, 19:11
Зеленський визначився із речником – джерела
Фото: Сергій Никифоров, Instagram

Речником президента Володимира Зеленського стане ведучий з телеканалу олігарха Ріната Ахметова "Україна 24" – Сергій Никифоров. 

Джерело: співрозмовник УП з оточення президента

Деталі: Це не перший кандидат на посаду із телеканалу Ахметова, якого розглядали на Банковій. Коли місце стало вакантним, обговорювався варіант Василя Голованова, який також працює на телеканалі "Україна 24". 

Сергій Никифоров раніше також працював на телеканалі Euronews.

Що передувало: В Офісі президента на посаду прессекретаря Володимира Зеленського розглядали дві кандидатури.

Передісторія:

  • 30 квітня стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду речниці президента Володимира Зеленського. В ОП тоді заявили, що вона зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ.
  • 14 травня в Офісі президента повідомили, що мають довгий список кандидатів на посаду прессекретаря президента України.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОфіс президента
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