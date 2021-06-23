Зеленский определился с пресс-секретарем – источники

Пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет ведущий с телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" – Сергей Никифоров.

Источник: собеседник УП из окружения президента

Детали: Это не первый кандидат на должность с телеканала Ахметова, которого рассматривали на Банковой. Когда место стало вакантным, обсуждался вариант Василия Голованова, который также работает на телеканале "Украина 24".

Сергей Никифоров ранее также работал на телеканале Euronews.

Что предшествовало: В Офисе президента на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского рассматривали две кандидатуры.

Предыстория: