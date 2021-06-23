Зеленский определился с пресс-секретарем – источники
Среда, 23 июня 2021, 19:11
Пресс-секретарем президента Владимира Зеленского станет ведущий с телеканала олигарха Рината Ахметова "Украина 24" – Сергей Никифоров.
Источник: собеседник УП из окружения президента
Детали: Это не первый кандидат на должность с телеканала Ахметова, которого рассматривали на Банковой. Когда место стало вакантным, обсуждался вариант Василия Голованова, который также работает на телеканале "Украина 24".
Сергей Никифоров ранее также работал на телеканале Euronews.
Что предшествовало: В Офисе президента на должность пресс-секретаря Владимира Зеленского рассматривали две кандидатуры.
Предыстория:
- 30 апреля стало известно, что Юлия Мендель покидает пост пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. В ОП тогда заявили, что она сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ.
- 14 мая в Офисе президента сообщили, что имеют длинный список кандидатов на должность пресс-секретаря президента Украины.
Украинская правда