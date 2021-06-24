Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ виявила проблеми на заводі з виробництва Sputnik V

Четвер, 24 червня 2021, 00:47
ВООЗ виявила проблеми на заводі з виробництва Sputnik V

Всесвітня організація охорони здоров'я виявила проблеми з заходами, використовуваними на заводі з виробництва російської вакцини Sputnik V "Фармстандарт-УфаВІТА" в Башкортостані.

Джерело: Reuters, The Guardian з посиланням на попередній звіт ВООЗ

Деталі: Огляд ВООЗ також виявив проблеми з перехресним зараженням і стерильністю, відстеженням і ідентифікацією партій вакцин на "Фармстандарт-УфаВІТА".

"Фармстандарт-УфаВІТА" відповідає за розлив у флакони доз Sputnik V, вироблених в інших країнах. Завод заявив, що проблеми не пов'язані з безпекою або ефективністю самої вакцини.

Компанія повідомила, що згодом проблеми з лініями розливу були повністю усунені, і запросила ВООЗ для ще однієї перевірки.

Зазначається, що загалом ВООЗ перевірила чотири виробничі майданчики  Sputnik V. Огляд ВООЗ проводився з 31 травня по 4 червня.

Sputnik V, широко використовуваний в Росії і схвалений для використання в більш ніж в 60 країнах, проходить перевірку ВООЗ та Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Погодження може відкрити нові ринки збуту, особливо в Європі.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяСпутник V
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: