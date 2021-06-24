ВООЗ виявила проблеми на заводі з виробництва Sputnik V

Всесвітня організація охорони здоров'я виявила проблеми з заходами, використовуваними на заводі з виробництва російської вакцини Sputnik V "Фармстандарт-УфаВІТА" в Башкортостані.

Джерело: Reuters, The Guardian з посиланням на попередній звіт ВООЗ

Деталі: Огляд ВООЗ також виявив проблеми з перехресним зараженням і стерильністю, відстеженням і ідентифікацією партій вакцин на "Фармстандарт-УфаВІТА".

"Фармстандарт-УфаВІТА" відповідає за розлив у флакони доз Sputnik V, вироблених в інших країнах. Завод заявив, що проблеми не пов'язані з безпекою або ефективністю самої вакцини.

Компанія повідомила, що згодом проблеми з лініями розливу були повністю усунені, і запросила ВООЗ для ще однієї перевірки.

Зазначається, що загалом ВООЗ перевірила чотири виробничі майданчики Sputnik V. Огляд ВООЗ проводився з 31 травня по 4 червня.

Sputnik V, широко використовуваний в Росії і схвалений для використання в більш ніж в 60 країнах, проходить перевірку ВООЗ та Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). Погодження може відкрити нові ринки збуту, особливо в Європі.