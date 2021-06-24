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ВОЗ обнаружила проблемы на заводе по производству Sputnik V

Четверг, 24 июня 2021, 00:47

Всемирная организация здравоохранения обнаружила проблемы с мерами, используемыми на заводе по производству российской вакцины Sputnik V "Фармстандарт-УфаВИТА" в Башкортостане.

Источник: Reuters, The Guardian со ссылкой на предварительный отчет ВОЗ

Детали: Обзор ВОЗ также обнаружил проблемы с перекрестным заражением и стерильностью, отслеживанием и идентификацией партий вакцин на "Фармстандарт-УфаВИТА".

"Фармстандарт-УфаВИТА" отвечает за разлив во флаконы доз Sputnik V, произведенных в других странах. Завод заявил, что проблемы не связаны с безопасностью или эффективностью самой вакцины.

Компания сообщила, что со временем проблемы с линиями розлива были полностью устранены, и пригласила ВОЗ для еще одной проверки.

Отмечается, что в целом ВОЗ проверила четыре производственные площадки Sputnik V. Обзор ВОЗ проводился с 31 мая по 4 июня.

Sputnik V, широко используемый в России и одобренный для использования в более чем в 60 странах, проходит проверку ВОЗ и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Согласование может открыть новые рынки сбыта, особенно в Европе.

Темы: вакцинацияСпутник V


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