Україна перетнула позначку в 400 тисяч повністю щеплених проти COVID

23 червня 79 921 людину щепили в Україні проти COVID-19: першу дозу вакцини отримали 38 862 людини, другу дозу – 41 059 людей.

Джерело: МОЗ

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 794 001 людину, з них першу дозу вакцини отримали 1 793 999 людей, повністю імунізовані – 435 166 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютогопроведено 2 229 165 щеплень.

23 червня працювали: 634 мобільні бригади, 1 197 пунктів щеплення, 4 центри вакцинації.

Станом на 23 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 731 252 людини.

Передісторія:

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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