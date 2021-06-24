Украина пересекла отметку в 400 тысяч полностью привитых против COVID

23 июня 79 921 человека привили в Украине против COVID-19: первую дозу вакцины получили 38 862 человека, вторую дозу – 41 059 человек.

Источник: МОЗ

Детали: С начала прививочной кампании привито 1 794 001 человек, из них первую дозу вакцины получили 1 793 999 человек полностью иммунизированы – 435 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 2 229 165 прививок.

23 июня работали: 634 мобильные бригады, 1 197 пунктов прививки, 4 центра вакцинации.

По состоянию на 23 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 731 252 человека.

Предыстория:

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

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