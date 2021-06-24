"Можемо бомбити, якщо колеги не розуміють": МЗС РФ після інциденту в Чорному морі

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков після інциденту в Чорному морі заявив, що Росія готова "бомбити" тих, хто заходить у територіальні води України, які РФ вважає своїми.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють".

Деталі: Він також заявив, що ці води під керівництвом Російської Федерації і там готові їх відстоювати "дипломатичними, політичними, і, при необхідності, військовими засобами".

Передісторія: