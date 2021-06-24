"Можемо бомбити, якщо колеги не розуміють": МЗС РФ після інциденту в Чорному морі
Четвер, 24 червня 2021, 10:39
Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков після інциденту в Чорному морі заявив, що Росія готова "бомбити" тих, хто заходить у територіальні води України, які РФ вважає своїми.
Джерело: російський "Інтерфакс"
Пряма мова: "Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але і по цілі, якщо колеги не розуміють".
Деталі: Він також заявив, що ці води під керівництвом Російської Федерації і там готові їх відстоювати "дипломатичними, політичними, і, при необхідності, військовими засобами".
Передісторія:
- 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
- Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
- Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.
Українська правда