"Можем бомбить, если коллеги не понимают": МИД РФ после инцидента в Черном море

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после инцидента в Черном море заявил, что Россия готова "бомбить" тех, кто заходит в территориальные воды Украины, которые РФ считает своими.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают".

Детали: Он также заявил, что эти воды часть Российской Федерации и там готовы их защищать "дипломатическими и политическими, и при необходимости военными средствами".

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