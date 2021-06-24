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"Можем бомбить, если коллеги не понимают": МИД РФ после инцидента в Черном море

Четверг, 24 июня 2021, 10:39

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после инцидента в Черном море заявил, что Россия готова "бомбить" тех, кто заходит в территориальные воды Украины, которые РФ считает своими.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права. Если это не помогает, можем бомбить, не просто по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают".

Детали: Он также заявил, что эти воды часть Российской Федерации и там готовы их защищать "дипломатическими и политическими, и при необходимости военными средствами".

Предыстория:

  • Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
  • Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
  • Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Украинская правда
Темы: Черное мореРосcияВеликобританиякораблиУкраина


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