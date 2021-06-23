МЗС відреагувало на нібито пальбу РФ у бік британського есмінця в Чорному морі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
Джерело: Twitter міністра
Пряма мова: "Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам.
Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі".
Що було раніше: 23 червня російське міністерство оборони повідомило про "попереджувальну стрільбу" в бік есмінця Великої Британії "Defender" біля берегів окупованого Криму.
Росіяни повідомляють про "попереджувальну стрільбу" зі сторожового корабля та "попереджувальне бомбометання" з бомбардувальника Су-24М.
23 червня британський есмінець "Defender" в Чорному морі став майданчиком для спільного тренування сил спеціальних операцій України, Великої Британії та США. Спецпризначенці трьох країн відпрацьовували абордажні дії.
Передісторія:
- Британський есмінець HMS Defender увійшов в одеський порт 18 червня.
- В українсько-американських навчаннях "Sea Breeze-2021" візьме участь рекордна кількість країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США. У навчаннях візьмуть участь 32 країни, 5 000 військових, 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.
- Росія закликала СЩА відмовитися від проведення багатонаціональних морських військових навчань "Sea Breeze 2021" у Чорному морі.