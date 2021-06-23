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МЗС відреагувало на нібито пальбу РФ у бік британського есмінця в Чорному морі

Середа, 23 червня 2021, 15:05

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.

Джерело: Twitter міністра

Пряма мова: "Наочний доказ української позиції: агресивна і провокативна політика РФ в Чорному і Азовському морях, окупація та мілітаризація Криму становлять постійну загрозу Україні та союзникам.

Саме тому я наголошую, що необхідна якісно нова взаємодія членів НАТО з Україною у Чорному морі".

Що було раніше: 23 червня російське міністерство оборони повідомило про "попереджувальну стрільбу" в бік есмінця Великої Британії "Defender" біля берегів окупованого Криму.

Росіяни повідомляють про "попереджувальну стрільбу" зі сторожового корабля та "попереджувальне бомбометання" з бомбардувальника Су-24М.

23 червня британський есмінець "Defender" в Чорному морі став майданчиком для спільного тренування сил спеціальних операцій України, Великої Британії та США. Спецпризначенці трьох країн відпрацьовували абордажні дії. 

Передісторія:

  • Британський есмінець HMS Defender увійшов в одеський порт 18 червня.
  • В українсько-американських навчаннях "Sea Breeze-2021" візьме участь рекордна кількість країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США. У навчаннях візьмуть участь 32 країни, 5 000 військових, 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.
  • Росія закликала СЩА відмовитися від проведення багатонаціональних морських військових навчань "Sea Breeze 2021" у Чорному морі.

Українська правда
Теми: корабліЧорне мореВелика БританіяРосіяУкраїна


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