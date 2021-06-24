BBC опублікувало відео з есмінця, який нібито атакували росіяни
BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео із військового корабля, у сторону якого начебто здійснили "попереджувальний вогонь" російські окупанти.
Джерело: BBC News
Деталі: Кореспондент BBC Джонатан Біл повідомив, що судно переслідували російські військові. Жодного шуму від начебто "попереджувального вогню" на відео не чути, але повідомляється, що постріли були, але далеко.
Відзначається, що російські військові по радіозв’язку передали попередження: "Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти".
Також на відео можна побачити, як патрульні катери РФ йдуть поруч з есмінцем та пролітають бомбардувальники.
Defender плив із Одеси в Грузію через територіальні води України по загальноприйнятому і міжнародно визнаному транзитному маршруту.
Передісторія:
- 23 червня Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії Defender у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.
- Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.
- Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.