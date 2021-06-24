BBC опублікувало відео з есмінця, який нібито атакували росіяни

BBC News, чий кореспондент був на британському есмінці Defender, опублікувала відео із військового корабля, у сторону якого начебто здійснили "попереджувальний вогонь" російські окупанти.

Джерело: BBC News

Деталі: Кореспондент BBC Джонатан Біл повідомив, що судно переслідували російські військові. Жодного шуму від начебто "попереджувального вогню" на відео не чути, але повідомляється, що постріли були, але далеко.

Відзначається, що російські військові по радіозв’язку передали попередження: "Якщо ви не зміните курс, я буду стріляти".

Також на відео можна побачити, як патрульні катери РФ йдуть поруч з есмінцем та пролітають бомбардувальники.

Defender плив із Одеси в Грузію через територіальні води України по загальноприйнятому і міжнародно визнаному транзитному маршруту.

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