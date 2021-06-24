BBC опубликовало видео с эсминца, который якобы атаковали россияне

BBC News, чей корреспондент был на британском эсминце Defender, опубликовала видео с военного корабля, в сторону которого якобы совершили "предупредительный огонь" российские оккупанты.

Источник: BBC News

Детали: Корреспондент BBC Джонатан Билл сообщил, что судно преследовали российские военные. Никакого шума от якобы "предупредительного огня" на видео не слышно, однако сообщается, что выстрелы были, но далеко.

Отмечается, что российские военные по радиосвязи передали предупреждение: "Если вы не измените курс, я буду стрелять".

Также на видео можно увидеть, как патрульные катера РФ идут рядом с эсминцем и пролетают бомбардировщики.

Defender плыл из Одессы в Грузию через территориальные воды Украины по общепринятому и международно признанному транзитному маршруту.

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