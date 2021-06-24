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BBC опубликовало видео с эсминца, который якобы атаковали россияне

Четверг, 24 июня 2021, 12:11

BBC News, чей корреспондент был на британском эсминце Defender, опубликовала видео с военного корабля, в сторону которого якобы совершили "предупредительный огонь" российские оккупанты.

Источник: BBC News

Детали: Корреспондент BBC Джонатан Билл сообщил, что судно преследовали российские военные. Никакого шума от якобы "предупредительного огня" на видео не слышно, однако сообщается, что выстрелы были, но далеко.

 

Отмечается, что российские военные по радиосвязи передали предупреждение: "Если вы не измените курс, я буду стрелять".

Также на видео можно увидеть, как патрульные катера РФ идут рядом с эсминцем и пролетают бомбардировщики.

Defender плыл из Одессы в Грузию через территориальные воды Украины по общепринятому и международно признанному транзитному маршруту.

Предыстория:

  • Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
  • Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
  • Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

Темы: Черное мореВеликобританияРосcиякораблиоккупация


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