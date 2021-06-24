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Фукс заявив, що вийшов з громадянства Росії

Четвер, 24 червня 2021, 12:48
Фукс заявив, що вийшов з громадянства Росії
Фото Дмитра Ларіна, УП

Бізнесмен Павло Фукс заявив, що пройшов усі процедури щодо виходу з громадянства Російської Федерації.

Джерело: Фукс в Telegram

Пряма мова: "Вчора мої адвокати отримали виписки міграційної та податкової служб РФ, які підтверджують, що, дотримуючись всіх процедур, я вийшов з громадянства РФ. У Російській Федерації бізнес не веду, податки не плачу.

На скріншотах нижче – інформація про недійсні, тобто анульовані паспорти. Такий паспорт може бути зданий і утилізований або не зданий (часто через логістичні причини) і значитися у розшуку – обидва варіанти, як показано на скріншоті, означають, що документ недійсний".

Деталі: Бізнесмен додав, що перевірка по базі МВС РФ видає, що паспорти недійсні. 

 
Фото з Telegram Фукса 

За його словами, "процедура виходу з російського громадянства – непроста і тривала".

Фукс розповів, що серед іншого, щоб вийти з громадянства РФ, заяву щодо чого він подав у 2017 році, потрібно було пройти процедуру "заміни паспорта у зв'язку з досягненням 45-річного віку".

Бізнесмен додав, що в 2017 році в консульському відділі посольства РФ в Україні паспорт він відразу ж здав.

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: громадянствоРосіябізнес
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