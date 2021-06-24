Фукс заявил, что вышел из гражданства России

Бизнесмен Павел Фукс заявил, что прошел все процедуры по выходу из гражданства Российской Федерации.



Источник: Фукс в Telegram

Прямая речь: "Вчера мои адвокаты получили выписки миграционной и налоговой служб РФ, которые подтверждают, что, соблюдая все процедуры, я вышел из гражданства РФ. В Российской Федерации бизнес не веду, налоги не плачу.

На скриншотах ниже – информация о недействительных, то есть аннулированных паспортах. Такой паспорт может быть сдан и утилизирован или не сдан (часто по логистическим причинам) и числиться в розыске – оба варианта, как показано на скриншоте, означают, что документ недействителен".



Детали: Бизнесмен добавил, что проверка по базе МВД РФ выдает, что паспорта недействительны.

Фото с Telegram Фукса

По его словам, "процедура выхода из российского гражданства – непростая и длительная".



Фукс рассказал, что среди прочего, чтобы выйти из гражданства РФ, заявление о чем он подал в 2017 году, ему было необходимо пройти процедуру "замены паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста".

Бизнесмен добавил, что в 2017 году в консульском отделе посольства РФ в Украине паспорт он сразу же сдал.

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