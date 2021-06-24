Вбивство і підпал будинку в Білогородці: підозрюваного арештували
Четвер, 24 червня 2021, 21:00
Суд арештував чоловіка, якого затримали за підозрою у підпалі будинку в Білогородці на Київщині та жорстокому вбивстві.
Джерело: заступник директора комунікацій МВС Ярослав Тракало у коментарі УП
Деталі: 24 червня Києво-Святошинський суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання від вартою 2 місяці без права внесення застави.
Що передувало: Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що 43-річний чоловік, якого затримали за підозрою у підпалі будинку в Білогородці на Київщині та жорстокому вбивстві, дає визнавальні докази. На відео, оприлюдненому поліцією, підозрюваний каже, що скоїв убивство у стані афекту.
Передісторія:
- 21 червня в селі Білогородка Бучанського району Київської області в 5-поверховому житловому будинку у квартирі на третьому поверсі стався вибух із подальшим горінням. Було знайдено тіло загиблого чоловіка. Двоє людей, зокрема дитина, 2008 року народження, були госпіталізовані. Ще шестеро людей постраждали, але після огляду медпрацівниками від госпіталізації відмовилися.
- 22 червня правоохоронці затримали жителя Білогородки на Київщині - моряка 1978 року народження, який проживав неподалік, за підозрою у жорстокому вбивстві та підпалі житлового будинку. За даними слідства, 47-річному вихідцю з Кременчуга перерізали горло, нанесли три удари ножем у груди, а також вирізали серце і частину легенів.
- За словами правоохоронців, 43-річний підозрюваний скоїв злочин через сварку за гараж, який він надавав в оренду загиблому, після вживання алкогольних напоїв.
- Нині моряку повідомлено про підозру за двома статтями КК: умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та умисне знищення та пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує пожиттєвий термін ув'язнення.
Українська правда