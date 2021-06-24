Вбивство і підпал будинку в Білогородці: підозрюваного арештували

Суд арештував чоловіка, якого затримали за підозрою у підпалі будинку в Білогородці на Київщині та жорстокому вбивстві.

Джерело: заступник директора комунікацій МВС Ярослав Тракало у коментарі УП

Деталі: 24 червня Києво-Святошинський суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання від вартою 2 місяці без права внесення застави.

Що передувало: Очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що 43-річний чоловік, якого затримали за підозрою у підпалі будинку в Білогородці на Київщині та жорстокому вбивстві, дає визнавальні докази. На відео, оприлюдненому поліцією, підозрюваний каже, що скоїв убивство у стані афекту.

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