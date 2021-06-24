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Убийство и поджог дома в Белогородке: подозреваемый арестован

Четверг, 24 июня 2021, 21:00

Суд арестовал мужчину, которого задержали по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве.

Источник: заместитель директора коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: 24 июня Киево-Святошинский суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей 2 месяца без права внесения залога.

Что предшествовало: Глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что 43-летний мужчина, которого задержали по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве, дает признательные доказательства. На видео, обнародованном полицией, подозреваемый говорит, что совершил убийство в состоянии аффекта.

Предыстория:

  • 21 июня в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в 5-этажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением. Было найдено тело погибшего мужчины. Два человека, в том числе ребенок, 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.
  • 22 июня правоохранители задержали жителя Белогородка на Киевщине - моряка 1978 года рождения, который проживал неподалеку, по подозрению в жестоком убийстве и поджоге жилого дома. По данным следствия, 47-летнему выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.
  • По словам правоохранителей, 43-летний подозреваемый совершил преступление в результате ссоры из-за гаража, который он предоставлял в аренду погибшему, после употребления алкогольных напитков.
  • Моряку сообщено о подозрении по двум статьям УК: умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит пожизненный срок заключения.

Украинская правда
Темы: криминалКиевская областьубийствопожар


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