Убийство и поджог дома в Белогородке: подозреваемый арестован

Суд арестовал мужчину, которого задержали по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве.

Источник: заместитель директора коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: 24 июня Киево-Святошинский суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей 2 месяца без права внесения залога.

Что предшествовало: Глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что 43-летний мужчина, которого задержали по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве, дает признательные доказательства. На видео, обнародованном полицией, подозреваемый говорит, что совершил убийство в состоянии аффекта.

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