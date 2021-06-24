Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Убийство и поджог дома в Белогородке: подозреваемый арестован

Четверг, 24 июня 2021, 21:00
Убийство и поджог дома в Белогородке: подозреваемый арестован

Суд арестовал мужчину, которого задержали по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве.

Источник: заместитель директора коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Детали: 24 июня Киево-Святошинский суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей 2 месяца без права внесения залога.

Что предшествовало: Глава полиции Киевщины Андрей Небытов сообщил, что 43-летний мужчина, которого задержали по подозрению в поджоге дома в Белогородке Киевской области и жестоком убийстве, дает признательные доказательства. На видео, обнародованном полицией, подозреваемый говорит, что совершил убийство в состоянии аффекта.

Предыстория:

  • 21 июня в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в 5-этажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением. Было найдено тело погибшего мужчины. Два человека, в том числе ребенок, 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.
  • 22 июня правоохранители задержали жителя Белогородка на Киевщине - моряка 1978 года рождения, который проживал неподалеку, по подозрению в жестоком убийстве и поджоге жилого дома. По данным следствия, 47-летнему выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.
  • По словам правоохранителей, 43-летний подозреваемый совершил преступление в результате ссоры из-за гаража, который он предоставлял в аренду погибшему, после употребления алкогольных напитков.
  • Моряку сообщено о подозрении по двум статьям УК: умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью и умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва, повлекшее тяжкие последствия. Ему грозит пожизненный срок заключения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминалКиевская областьубийствопожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
криминал
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
В Тернопольской области к 8 годам приговорили 17-летнего подростка, который изнасиловал 13-летнюю девочку
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: