Зеленський "поширив російський наратив" – "Євросолідарність"

Політична партія "Європейська солідарність" відреагувала на заяви Зеленського, що Медведчук і Порошенко спільно заробляли на війні, назвавши ці заяви неправдою.

Джерело: сайт "Європейської солідарності"

Дослівно: "Європейська солідарність" офіційно заявляє, що всі звинувачення, які сьогодні Зеленський озвучив на каналі Коломойського-Медведчука, є неправдою від першого і до останнього слова, і лише президентський імунітет захищає його від кримінальної відповідальності".

"…Зеленський вчергове допустив хамські випади на адресу лідера опозиції і п’ятого Президента і поширив російський наратив "війна тому, що на ній Порошенко заробляє".

Деталі: У "Європейській солідарності" зазначили, що "Порошенко вже понад два роки не Президент. Війна триває".

Крім того, у партії "ЄС" нагадали президенту України Володимиру Зеленському про "час відповідати… за розграбований "антиковідний фонд" та велике крадівництво. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку України".

Крім того, "За те, що "епоху бідності" ви (Зеленський – ред.) перетворили на епоху злиднів, а замість обіцяного вами рік тому зниження тарифів на ЖКП удвічі Уряд сьогодні оприлюднив план їх постійного та невпинного збільшення".

Також у "Європейській солідарності" прокоментували заяву Зеленського щодо "справи вагнерівців": "Cам (Зеленський – ред.) подзвонив шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду – і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський прокоментував так звані "плівки Медведчука", заявивши, що кум Путіна спільно із тодішнім президентом Петром Порошенком заробляли на війні.

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