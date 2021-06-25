Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський "поширив російський наратив" – "Євросолідарність"

П'ятниця, 25 червня 2021, 00:42

Політична партія "Європейська солідарність" відреагувала на заяви Зеленського, що Медведчук і Порошенко спільно заробляли на війні, назвавши ці заяви неправдою.

Джерело: сайт "Європейської солідарності"

Дослівно: "Європейська солідарність" офіційно заявляє, що всі звинувачення, які сьогодні Зеленський  озвучив на каналі Коломойського-Медведчука, є неправдою від першого і до останнього слова, і лише президентський імунітет захищає його від кримінальної відповідальності".

"…Зеленський вчергове допустив хамські випади на адресу лідера опозиції і п’ятого Президента і поширив російський наратив "війна тому, що на ній Порошенко заробляє".

Деталі: У "Європейській солідарності" зазначили, що "Порошенко вже понад два роки не Президент. Війна триває".

Крім того, у партії "ЄС" нагадали президенту України Володимиру Зеленському про "час відповідати… за розграбований "антиковідний фонд" та велике крадівництво. За зруйновану міжнародну коаліцію на підтримку  України".

Крім того, "За те, що "епоху бідності" ви (Зеленський – ред.) перетворили на епоху злиднів, а замість обіцяного вами рік тому зниження тарифів на ЖКП удвічі Уряд сьогодні оприлюднив план їх постійного та невпинного збільшення".

Також у "Європейській солідарності" прокоментували заяву Зеленського щодо "справи вагнерівців": "Cам (Зеленський – ред.) подзвонив шістці Путіна Лукашенку і все розповів. В інтерв’ю ви багато говорили про державну зраду – і у цьому геніальному розслідуванні вийшли самі на себе".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський прокоментував так звані "плівки Медведчука", заявивши, що кум Путіна спільно із тодішнім президентом Петром Порошенком заробляли на війні.

Передісторія:

  • Розслідувачі Bihus.info оприлюднили першу частину телефонних розмов ймовірно голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука, у яких обговорюються його кум Володимир Путін, п’ятий президент Петро Порошенко, олігарх Рінат Ахметов та бойовики ОРДЛО.
  • Також журналісти опублікували записи, які розкривають історію отримання Медведчуком української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" ("труби"), причетність до якої Медведчук не раз заперечував.
  • Попри заяви п’ятого президента Петра Порошенка про те, що Медведчук офіційно займався лише звільненням заручників і полонених, насправді він брав безпосередню участь у численних економічних та бізнесових переговорах, а у питанні обміну замість допомагати – заважав. Про що йдеться у третій частині розслідування журналістів. 
  • Також опубліковано "плівки", на яких обговорюється обмін полонених, електроенергія та Крим, який Росія окупувала у 2014 році.

 

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенкоЄвропейська солідарність


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Після інциденту в Чорному морі РФ планує по-новому зупиняти чужі кораблі

Спека в столиці побила майже сторічний рекорд

Кулеба вимагає від Німеччини і Франції пояснити заяви про "діалог із Путіним"

Німеччина відкрила кордони для вакцинованих туристів з України

Глава МЗС Британії був проти проходження есмінця біля Криму, але прем’єр дав дозвіл – ЗМІ

Протасевича і Сапегу перевели під домашній арешт – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Побудову стіни на Донбасі мають підтримати на референдумі – Зеленський
Глава держави не проти, щоб харківський проспект носив ім'я Маршала Жукова
Зеленський про Кличка: "Він забув, що він мер і вирішив почати президентську кампанію"
Останні новини
13:33
Зрошення дозволить збільшити ВВП України на майже 9 мільярдів
13:31
фотоАмериканський есмінець покидає Чорне море
13:16
У містах Данії стічні води перевірятимуть на коронавірус
13:09
У Москві четвертий день поспіль рекорд смертності від COVID
13:02
На Україну наступають грозові дощі, спека трохи спаде
12:59
У ПЦУ розповіли, чи можна викидати освячені речі
12:58
Обвал будинку в Маямі: кількість загиблих зросла до 3
12:56
Підпис "Джо Байдена" за звільнення Татарова поставили хакери – Держспецзв'язку
12:53
Прем’єр Польщі: Саміт із Путіним став би нагородою за агресію Росії
12:52
Після інциденту в Чорному морі РФ планує по-новому зупиняти чужі кораблі
Усі новини...