Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский "распространил российский нарратив" – "Евросолидарность"

Пятница, 25 июня 2021, 00:42
Зеленский распространил российский нарратив – Евросолидарность

Политическая партия "Европейская солидарность" отреагировала на заявления Зеленского, что Медведчук и Порошенко совместно зарабатывали на войне, назвав эти заявления ложью.

Источник: сайт "Европейской солидарности"

Дословно: "Европейская солидарность" официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности".

"... Зеленский очередной раз допустил хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого Президента и распространил российский нарратив "война потому, что на ней Порошенко зарабатывает".

Детали: В "Европейской солидарности" отметили, что "Порошенко уже более двух лет не Президент. Война продолжается".

Кроме того, в партии "ЕС" напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о "времени отвечать ... за разграбленный "антиковидний фонд" и большое воровство. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины".

Кроме того, "за то, что" эпоху бедности "вы (Зеленский – ред.) превратили в эпоху нищеты, а вместо обещанного вами год назад снижение тарифов на ЖКУ вдвое Правительство сегодня обнародовало план их постоянного и непрерывного увеличения".

Также в "Европейской солидарности" прокомментировали заявление Зеленского по "делу вагнеривцов": "Cам (Зеленский – ред.) позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене – и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский прокомментировал так называемые "пленки Медведчука", заявив, что кум Путина совместно с тогдашним президентом Петром Порошенко зарабатывали на войне.

Предыстория:

  • Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых обсуждаются его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.
  • Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.
  • Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле он принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах, а в вопросе обмена вместо помогать – мешал. О чем говорится в третьей части расследования журналистов.
  • Также опубликовано "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПорошенкоЕвропейская солидарность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: