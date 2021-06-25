Зеленский "распространил российский нарратив" – "Евросолидарность"
Политическая партия "Европейская солидарность" отреагировала на заявления Зеленского, что Медведчук и Порошенко совместно зарабатывали на войне, назвав эти заявления ложью.
Источник: сайт "Европейской солидарности"
Дословно: "Европейская солидарность" официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности".
"... Зеленский очередной раз допустил хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого Президента и распространил российский нарратив "война потому, что на ней Порошенко зарабатывает".
Детали: В "Европейской солидарности" отметили, что "Порошенко уже более двух лет не Президент. Война продолжается".
Кроме того, в партии "ЕС" напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о "времени отвечать ... за разграбленный "антиковидний фонд" и большое воровство. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины".
Кроме того, "за то, что" эпоху бедности "вы (Зеленский – ред.) превратили в эпоху нищеты, а вместо обещанного вами год назад снижение тарифов на ЖКУ вдвое Правительство сегодня обнародовало план их постоянного и непрерывного увеличения".
Также в "Европейской солидарности" прокомментировали заявление Зеленского по "делу вагнеривцов": "Cам (Зеленский – ред.) позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене – и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя".
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский прокомментировал так называемые "пленки Медведчука", заявив, что кум Путина совместно с тогдашним президентом Петром Порошенко зарабатывали на войне.
Предыстория:
- Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых обсуждаются его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.
- Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.
- Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле он принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах, а в вопросе обмена вместо помогать – мешал. О чем говорится в третьей части расследования журналистов.
- Также опубликовано "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.