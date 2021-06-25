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Зеленский "распространил российский нарратив" – "Евросолидарность"

Пятница, 25 июня 2021, 00:42

Политическая партия "Европейская солидарность" отреагировала на заявления Зеленского, что Медведчук и Порошенко совместно зарабатывали на войне, назвав эти заявления ложью.

Источник: сайт "Европейской солидарности"

Дословно: "Европейская солидарность" официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, являются ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности".

"... Зеленский очередной раз допустил хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого Президента и распространил российский нарратив "война потому, что на ней Порошенко зарабатывает".

Детали: В "Европейской солидарности" отметили, что "Порошенко уже более двух лет не Президент. Война продолжается".

Кроме того, в партии "ЕС" напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому о "времени отвечать ... за разграбленный "антиковидний фонд" и большое воровство. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины".

Кроме того, "за то, что" эпоху бедности "вы (Зеленский – ред.) превратили в эпоху нищеты, а вместо обещанного вами год назад снижение тарифов на ЖКУ вдвое Правительство сегодня обнародовало план их постоянного и непрерывного увеличения".

Также в "Европейской солидарности" прокомментировали заявление Зеленского по "делу вагнеривцов": "Cам (Зеленский – ред.) позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене – и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский прокомментировал так называемые "пленки Медведчука", заявив, что кум Путина совместно с тогдашним президентом Петром Порошенко зарабатывали на войне.

Предыстория:

  • Расследователи Bihus.info обнародовали первую часть телефонных разговоров вероятно председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых обсуждаются его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.
  • Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.
  • Несмотря на заявления пятого президента Петра Порошенко о том, что Медведчук официально занимался только освобождением заложников и пленных, на самом деле он принимал непосредственное участие в многочисленных экономических и деловых переговорах, а в вопросе обмена вместо помогать – мешал. О чем говорится в третьей части расследования журналистов.
  • Также опубликовано "пленки", на которых обсуждается обмен пленных, электроэнергия и Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкоЕвропейская солидарность


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