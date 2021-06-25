Рекорд вакцинації: в Україні зробили понад 96 тисяч щеплень за день

24 червня в Україні зробили 96 180 щеплень проти коронавірусної хвороби COVID-19 – це максимум за рівно 4 місяці вакцинальної кампанії.

Джерело: МОЗ

Дослівно: "Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти COVID-19 24 червня 2021 року. Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей".

Деталі: МОЗ повідомляє, що в цей четвер працювали 656 мобільних бригад, 1 200 пунктів щеплення та 24 центри вакцинації.

Із 24 лютого щеплено 1 834 971 людину, з них 1 834 969 людей отримали першу дозу вакцини, 490 376 осіб отримали обидві дози й повністю імунізовані (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні проведено 2 325 345 щеплень.

Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.

Передісторія:

Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.

На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.

У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?