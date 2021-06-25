Рекорд вакцинації: в Україні зробили понад 96 тисяч щеплень за день
24 червня в Україні зробили 96 180 щеплень проти коронавірусної хвороби COVID-19 – це максимум за рівно 4 місяці вакцинальної кампанії.
Джерело: МОЗ
Дослівно: "Рекордна кількість щеплень за добу в Україні! 96 180 людей щеплено проти COVID-19 24 червня 2021 року. Одну дозу отримали 40 970 людей, повністю імунізовані - 55 210 людей".
Деталі: МОЗ повідомляє, що в цей четвер працювали 656 мобільних бригад, 1 200 пунктів щеплення та 24 центри вакцинації.
Із 24 лютого щеплено 1 834 971 людину, з них 1 834 969 людей отримали першу дозу вакцини, 490 376 осіб отримали обидві дози й повністю імунізовані (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в Україні проведено 2 325 345 щеплень.
Станом на 24 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 736 600 людей.
Передісторія:
- Вакцинація проти коронавірусу SARS CoV 2 почалася в Україні 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня Міністерство охорони здоров'я заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60-70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- У травні новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив про ціль вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
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