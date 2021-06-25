Рекорд вакцинации: в Украине сделали более 96 тысяч прививок за день

24 июня в Украине сделали 96 180 прививок против коронавирусной болезни COVID-19 – это максимум за ровно 4 месяца вакцинальной кампании.

Источник: МОЗ

Дословно: "Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 96 180 человек привито против COVID-19 24 июня 2021 года. Одну дозу получили 40 970 человек полностью иммунизированы – 55 210 человек".

Детали: МОЗ сообщает, что в этот четверг работали 656 мобильных бригад, 1 200 прививочных пунктов и 24 центра вакцинации.

С 24 февраля привито 1 834 971 человек, из них 1 834 969 человек получили первую дозу вакцины, 490 376 человек получили обе дозы и полностью иммунизированных (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине проведено 2 325 345 прививок.

По состоянию на 24 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

Предыстория:

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Министерство здравоохранения заявило о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

В мае новый министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил о цели вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

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