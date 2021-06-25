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Після інциденту в Чорному морі РФ планує по-новому зупиняти чужі кораблі

П'ятниця, 25 червня 2021, 12:52

Після інциденту з британським есмінцем у Чорному морі Міноборони Росії розглядає варіант відмови від використання авіабомб на користь некерованих авіаційних ракет, щоб вести попереджувальний вогонь для зупинки кораблів, які порушили територіальні води РФ.

Джерело: "Известия" з посиланням на джерела у військовому відомстві

Деталі: Повідомляється, що Міноборони створює єдиний регламент дій російської авіації проти кораблів-порушників держкордону. У ньому передбачать використання більш легкого озброєння, щоб "знизити небезпеку виникнення серйозних військових інцидентів". Застосування звичайних авіабомб може бути дуже небезпечним. Осколки важких боєприпасів здатні розлітатися на сотні метрів і заподіювати ненавмисну шкоду.

За інформацією видання, регламент зараз знаходиться на розгляді в главкоматах військово-морського флоту і повітряно-космічних сил Росії. У ньому буде переглянутий набір засобів ураження, які авіація зможе застосовувати для попереджувального вогню по порушниках. Зокрема, пропонується відмовитися від використання авіабомб на користь некерованих авіаційних ракет.

Передісторія: 23 червня російське міністерство оборони повідомило про "попереджувальну стрільбу" в бік есмінця Великої Британії "Defender" біля берегів окупованого Криму.

Згодом Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів окупованого Криму. У Британії заявили, що корабель здійснює мирний прохід через територіальні води України і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

23 червня британський есмінець "Дефендер" в Чорному морі став майданчиком для спільного тренування сил спеціальних операцій України, Великої Британії та США.

Теми: РосіяарміяЧорне море


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