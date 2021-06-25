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После инцидента в Черном море РФ планирует по-новому останавливать чужие корабли

Пятница, 25 июня 2021, 12:52
После инцидента в Черном море РФ планирует по-новому останавливать чужие корабли

После инцидента с британским эсминцем в Черном море Минобороны России рассматривает вариант отказа от использования авиабомб в пользу неуправляемых авиационных ракет, чтобы вести предупредительный огонь для остановки кораблей, нарушивших территориальные воды РФ.

Источник: "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве

Детали: Сообщается, что Минобороны создает единый регламент действий российской авиации против кораблей-нарушителей госграницы. В нем предусмотрят использование более легкого вооружения, чтобы снизить опасность возникновения серьезных военных инцидентов. Применение обычных авиабомб может быть слишком опасным. Осколки тяжелых боеприпасов способны разлетаться на сотни метров и причинять ненамеренный ущерб.

По информации издания, регламент сейчас находится на рассмотрении в главкоматах военно-морского флота и воздушно-космических сил России. В нем будет пересмотрен набор средств поражения, которые авиация сможет применять для предупредительного огня по нарушителям. Так, предлагается отказаться от использования авиабомб в пользу неуправляемых авиационных ракет.

Предыстория: 23 июня российское министерство обороны сообщило о "предупредительной стрельбе" в сторону эсминца Великобритании "Defender" у берегов оккупированного Крыма.

Позже Минобороны Британии опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов оккупированного Крыма. В Британии заявили, что корабль осуществляет мирный проход через территориальные воды Украины и предупредительный огонь по нему не открывался.

23 июня британский эсминец "Дефендер" в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил специальных операций Украины, Великобритании и США.

Темы: РосcияармияЧерное море
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