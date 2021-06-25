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Із Зеленським та 7 тисячами депутатів: "Слуги" запланували масштабний форум

П'ятниця, 25 червня 2021, 19:14

Політична партія "Слуга народу" планує восени провести в Києві масштабний форум за участю президента Володимира Зеленського та понад 7 тисяч місцевих депутатів.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Корнієнка: "Восени ми організуємо дуже масштабний форум. Це буде навіть більше, ніж звичайний з'їзд. Хочемо зібрати всіх наших депутатів на місцях - а це понад 7 тисяч осіб, запросити президента Володимира Зеленського".

Деталі: За його словами, це буде перший випадок в історії України, коли на форумі разом будуть депутати з усієї України - від великих міст до маленьких громад.

Він обіцяє, що захід буде організовано з дотриманням умов безпеки в зв'язку з пандемією COVID-19.

Нагадаємо: Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що президія Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яка займатиметься проблемами в регіонах, працюватиме щомісяця.

Теми: Слуга народуЗеленськийОлександр Корнієнко


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