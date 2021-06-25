С Зеленским и 7 тысячами депутатов: "Слуги" запланировали масштабный форум

Политическая партия "Слуга народа" планирует осенью провести в Киеве масштабный форум при участии президента Владимира Зеленского и более 7 тысяч местных депутатов.

Источник: председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Корниенко: "Осенью мы организуем очень масштабный форум. Это будет даже больше, чем обычный съезд. Хотим собрать всех наших депутатов на местах - а это более 7 тысяч человек, пригласить президента Владимира Зеленского".

Детали: По его словам, это будет первый случай в истории Украины, когда на форуме вместе будут депутаты со всей Украины - от больших городов до маленьких громад.

Он добавил, что мероприятие будет организовано с соблюдением условий безопасности в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним: Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президиум Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, который будет заниматься проблемами в регионах, будет работать ежемесячно.