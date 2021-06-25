Group DF обіцяє надалі працювати попри санкції проти Фірташа

Підприємства Group DF International австрійського холдингу, що належить олігарху Дмитру Фірташу, продовжують свою роботу, попри санкції, введені указом президента Володимира Зеленського після рішення РНБО.

Джерело: лист Group DF, отриманий УП

Дослівно: "Ми впевнені, що ці санкції введені абсолютно несправедливо.

Перш за все, група заявляє, що ми та наші бізнеси працюють у звичайному режимі, виконують та будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання, як перед споживачами нашої продукції, так і перед десятками тисяч співробітників і їх сім'ями.

Ми націлені на виконання контрактних зобов'язань з поставки продукції та надання послуг всіх бізнесів Групи: азотного, титанового, газового, логістичного, портового та інших".

Деталі: Компанія обіцяє надалі виплачувати зарплатню та соцгарантії своїм співробітникам, а також розвивати бізнеси на території України та в інших країнах.

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