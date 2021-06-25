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Group DF обіцяє надалі працювати попри санкції проти Фірташа

П'ятниця, 25 червня 2021, 22:36

Підприємства Group DF International австрійського холдингу, що належить олігарху Дмитру Фірташу, продовжують свою роботу, попри санкції, введені указом президента Володимира Зеленського після рішення РНБО.

Джерело: лист Group DF, отриманий УП

Дослівно: "Ми впевнені, що ці санкції введені абсолютно несправедливо.

Перш за все, група заявляє, що ми та наші бізнеси працюють у звичайному режимі, виконують та будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання, як перед споживачами нашої продукції, так і перед десятками тисяч співробітників і їх сім'ями.

Ми націлені на виконання контрактних зобов'язань з поставки продукції та надання послуг всіх бізнесів Групи: азотного, титанового, газового, логістичного, портового та інших".

Деталі: Компанія обіцяє надалі виплачувати зарплатню та соцгарантії своїм співробітникам, а також розвивати бізнеси на території України та в інших країнах.

Передісторія:

Українська правда
Теми: ФірташсанкціїРНБО


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