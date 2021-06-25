Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Group DF обещает в дальнейшем работать, несмотря на санкции против Фирташа

Пятница, 25 июня 2021, 22:36
Group DF обещает в дальнейшем работать, несмотря на санкции против Фирташа

Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные указом президента Владимира Зеленского после решения СНБО.

Источник: письмо Group DF, полученный УП

Дословно: "Мы уверены, что эти санкции введены абсолютно несправедливо.

Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме, выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства, как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями.

Мы нацелены на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и услуг всех бизнесов Группы: азотного, титанового, газового, логистического, портового и других".

Детали: Компания обещает в дальнейшем выплачивать зарплату и соцгарантии своим сотрудникам, а также развивать бизнес на территории Украины и в других странах.

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФирташсанкцииСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Фирташ
В UNIDO говорят, что Фирташ не аккредитован при их организации
Еще три облгаза Фирташа присоединили к Группе Нафтогаз
Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции - DW
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: