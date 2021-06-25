Group DF обещает в дальнейшем работать, несмотря на санкции против Фирташа
Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные указом президента Владимира Зеленского после решения СНБО.
Источник: письмо Group DF, полученный УП
Дословно: "Мы уверены, что эти санкции введены абсолютно несправедливо.
Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме, выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства, как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями.
Мы нацелены на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и услуг всех бизнесов Группы: азотного, титанового, газового, логистического, портового и других".
Детали: Компания обещает в дальнейшем выплачивать зарплату и соцгарантии своим сотрудникам, а также развивать бизнес на территории Украины и в других странах.
Предыстория:
- 24 июня президент ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Фирташа.
- 18 июня Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
- Фукс назвал введенные СНБО санкции местью секретаря ведомства Алексея Данилова и собирался подать на него в суд, а также на решение по санкциям.