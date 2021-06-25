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Group DF обещает в дальнейшем работать, несмотря на санкции против Фирташа

Пятница, 25 июня 2021, 22:36

Предприятия Group DF International австрийского холдинга, принадлежащего олигарху Дмитрию Фирташу, продолжают свою работу, несмотря на санкции, введенные указом президента Владимира Зеленского после решения СНБО.

Источник: письмо Group DF, полученный УП

Дословно: "Мы уверены, что эти санкции введены абсолютно несправедливо.

Прежде всего, группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме, выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства, как перед потребителями нашей продукции, так и перед десятками тысяч сотрудников и их семьями.

Мы нацелены на выполнение контрактных обязательств по поставке продукции и услуг всех бизнесов Группы: азотного, титанового, газового, логистического, портового и других".

Детали: Компания обещает в дальнейшем выплачивать зарплату и соцгарантии своим сотрудникам, а также развивать бизнес на территории Украины и в других странах.

Предыстория:

Темы: ФирташсанкцииСНБО


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