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"Не думаю, що наявність ПДЧ зупинила б росіян" – посол Німеччини на закиди Данілова

Субота, 26 червня 2021, 01:42
Не думаю, що наявність ПДЧ зупинила б росіян – посол Німеччини на закиди Данілова

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен вважає, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО не зупинило б Росію від окупації Криму.

Джерело: Фельдгузен в інтерв'ю ZN.UA

Пряма мова: "Я сказала це безпосередньо пану Данілову і вам відповідаю: ні.

Я була тут у 2014 році, і я думаю, що плани анексії Криму були в шухлядах російської влади давніми.

І вони, побачивши можливість діяти, адже Україна була в такому слабкому стані після Революції Гідності, дуже швидко зреагували".

"Адже було видно, що росіяни давно до цього готувалися. Був би ПДЧ, не було ПДЧ – це теж спекуляції. Але я особисто не думаю, що наявність ПДЧ якось зупинила б росіян".

Деталі: Так дипломат відреагувала на заяву секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, котрий поклав частину відповідальності за дії Кремля на Німеччину і Францію, оскільки вони не підтримали надання Україні ПДЧ на Бухарестському саміті НАТО в 2008 році.

На питання, чи відчуває Німеччина провину за події 2014 року, посол відповіла негативно.

Що передувало: Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що Німеччина і Франція частково відповідальні за окупацію Криму, бо Росія наважилася на наступ після відмови європейських країн надати Україні ПДЧ в ЄС у 2008 році.

Теми: НімеччинаДаніловКрим
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