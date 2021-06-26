"Не думаю, что наличие ПДЧ остановило бы россиян" – посол Германии на претензии Данилова

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не остановило бы Россию от оккупации Крыма.

Источник: Фельдгузен в интервью ZN.UA

Прямая речь: "Я сказала это непосредственно господину Данилову и вам отвечаю: нет.

Я была здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российских властей давними.

И они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после Революции Достоинства, очень быстро отреагировали".

"Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы русских".

Детали: Так дипломат отреагировала на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который положил часть ответственности за действия Кремля на Германию и Францию, поскольку они не поддержали предоставление Украине ПДЧ на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году.

На вопрос, чувствует ли Германия вину за события 2014 года, посол ответила отрицательно.

Что предшествовало: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Германия и Франция частично ответственны за оккупацию Крыма, потому что Россия решилась на наступление после отказа европейских стран предоставить Украине ПДЧ в ЕС в 2008 году.