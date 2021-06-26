Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден заверил президента Афганистана в поддержке после вывода войск

Суббота, 26 июня 2021, 02:23
Байден заверил президента Афганистана в поддержке после вывода войск

Президент США Джо Байден в пятницу пообещал президенту Афганистана Ашрафу Гани "устойчивое" партнерство на фоне вывода американских войск и эскалации насилия талибов.

Источник: АР, The Washington Post

Прямая речь Байдена: "Афганцам придется решать свое будущее".

Детали: Хотя Байден и пообещал дальнейшую помощь и поддержку США Афганистану, он также убежден, что пришло время вывода американских войск.

Визит лидеров Афганистана в Вашингтон происходит в то время, когда администрация Байдена запланировала завершить вывод войск до 11 сентября для завершения почти 20-летней войны, которая принесла огромные расходы.

По словам Гани, он с уважением относится к решению Вашингтона о выводе войск из Афганистана.

По данным Министерства обороны США, в войне с 2001 года в результате войны были убиты более 2 400 американских военнослужащих и 20 000 получили ранения.

Еще больше есть потери Афганистана: 66 000 афганских военнослужащих погибли и более 2,7 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Ожидается, что примерно 650 американских военнослужащих останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после завершения вывода основных американских военных сил.

Предыстория:

  • 9 марта Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана в рамках заключенного с радикальным движением "Талибан" мирового соглашения.
  • Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.
  • "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
  • Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШААфганистанБайден
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: