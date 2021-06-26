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Байден заверил президента Афганистана в поддержке после вывода войск

Суббота, 26 июня 2021, 02:23

Президент США Джо Байден в пятницу пообещал президенту Афганистана Ашрафу Гани "устойчивое" партнерство на фоне вывода американских войск и эскалации насилия талибов.

Источник: АР, The Washington Post

Прямая речь Байдена: "Афганцам придется решать свое будущее".

Детали: Хотя Байден и пообещал дальнейшую помощь и поддержку США Афганистану, он также убежден, что пришло время вывода американских войск.

Визит лидеров Афганистана в Вашингтон происходит в то время, когда администрация Байдена запланировала завершить вывод войск до 11 сентября для завершения почти 20-летней войны, которая принесла огромные расходы.

По словам Гани, он с уважением относится к решению Вашингтона о выводе войск из Афганистана.

По данным Министерства обороны США, в войне с 2001 года в результате войны были убиты более 2 400 американских военнослужащих и 20 000 получили ранения.

Еще больше есть потери Афганистана: 66 000 афганских военнослужащих погибли и более 2,7 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.

Ожидается, что примерно 650 американских военнослужащих останутся в Афганистане для обеспечения безопасности дипломатов после завершения вывода основных американских военных сил.

Предыстория:

  • 9 марта Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана в рамках заключенного с радикальным движением "Талибан" мирового соглашения.
  • Президент США Джо Байден решил полностью вывести оставшиеся американские войска из Афганистана к 11 сентября 2021 года.
  • "Талибан" пригрозил атаковать войска США и НАТО, потому что 1 мая истек срок для полного вывода иностранных войск.
  • Дата 1 мая была согласована в прошлом году талибами и официальными лицами США: 29 февраля Штаты подписали с "Талибаном" в Катаре мирное соглашение, целью которого было полностью вывести американские войска из страны. В соответствии с соглашением, США в последующие 3-4 месяца сокращают свои силы с 13 000 до 8 600 человек. Остальные войска выходят из страны за 14 месяцев. Также свои войска должны вывести союзники США по НАТО.

Темы: СШААфганистанБайден


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