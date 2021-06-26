Китай погрожував Україні відкликати пів мільйона доз ковід-вакцини – ЗМІ

Китай погрожував, щоб Україна відмовилася від підтримки документу, який дозволяє перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Синьцзяні.

Джерело: АР з посиланням на джерела

Деталі: За повідомленням видання, Україна приєдналася до заяви понад 40 країн, представленої Канадою на засіданні Ради з прав людини у Женеві у вівторок із закликом Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів у Сіньцзяну.

Деякі правозахисні організації заявляють про жорстоке поводження з боку Китаю до мусульманських уйгурів та інших людей у регіоні.

"У четвер Україна вилучила своє ім'я зі списку держав, що підтримують, після того, як китайська влада попередила Київ, що вони заблокують заплановану поставку щонайменше 500 тисяч доз вакцин проти COVID-19 в Україну", - анонімно повідомили виданню дипломати двох західних країн.

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