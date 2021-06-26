Китай погрожував Україні відкликати пів мільйона доз ковід-вакцини – ЗМІ
Китай погрожував, щоб Україна відмовилася від підтримки документу, який дозволяє перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Синьцзяні.
Джерело: АР з посиланням на джерела
Деталі: За повідомленням видання, Україна приєдналася до заяви понад 40 країн, представленої Канадою на засіданні Ради з прав людини у Женеві у вівторок із закликом Китаю дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів у Сіньцзяну.
Деякі правозахисні організації заявляють про жорстоке поводження з боку Китаю до мусульманських уйгурів та інших людей у регіоні.
"У четвер Україна вилучила своє ім'я зі списку держав, що підтримують, після того, як китайська влада попередила Київ, що вони заблокують заплановану поставку щонайменше 500 тисяч доз вакцин проти COVID-19 в Україну", - анонімно повідомили виданню дипломати двох західних країн.
Нагадаємо:
- Ляшко повідомив, що МОЗ визначив критерії, за якими розподілять 215 тисяч доз вакцини Coronavac.
- 12 квітня дози китайської вакцини CoronaVac почали відправляти в регіони України.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення китайською вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech, якою насамперед вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають.