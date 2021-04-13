МОЗ обіцяє: за кожним щепленим CoronaVac одразу резервують другу дозу
В Україні розпочалося щеплення китайською вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech, якою насамперед вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають.
Джерело: МОЗ
Деталі: Зазначається, що вакциною щепитимуть:
- освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році;
- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;
- співробітників патрульної поліції.
Відомо, що термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів.
За кожним щепленим пацієнтом одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.
Передісторія:
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше анонсував, що у вівторок, 13 квітня, в Україні можуть почати робити щеплення вакциною CoronaVac.
- Також Ляшко повідомив, що МОЗ уже визначив критерії, за якими розподілять 215 тисяч доз вакцини Coronavac.
- 12 квітня дози китайської вакцини CoronaVac почали відправляти в регіони України.