МОЗ обіцяє: за кожним щепленим CoronaVac одразу резервують другу дозу

В Україні розпочалося щеплення китайською вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech, якою насамперед вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зазначається, що вакциною щепитимуть:

- освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році;

- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;

- співробітників патрульної поліції.

Відомо, що термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів.

За кожним щепленим пацієнтом одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.

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