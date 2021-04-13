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МОЗ обіцяє: за кожним щепленим CoronaVac одразу резервують другу дозу

Вівторок, 13 квітня 2021, 23:18
МОЗ обіцяє: за кожним щепленим CoronaVac одразу резервують другу дозу

В Україні розпочалося щеплення китайською вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech, якою насамперед вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядають.

Джерело: МОЗ

Деталі: Зазначається, що вакциною щепитимуть:

- освітян, які будуть залучені у ЗНО у 2021 році;

- олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році;

- співробітників патрульної поліції.

Відомо, що термін придатності вакцини CoronaVac становить 24 місяці. Вакцина надійшла до України в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози вакцини, інтервал введення яких складає 28 днів.

За кожним щепленим пацієнтом одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії.

Передісторія:

  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко раніше анонсував, що у вівторок, 13 квітня, в Україні можуть почати робити щеплення вакциною CoronaVac.
  • Також Ляшко повідомив, що МОЗ уже визначив критерії, за якими розподілять 215 тисяч доз вакцини Coronavac.
  • 12 квітня дози китайської вакцини CoronaVac почали відправляти в регіони України.

Українська правда

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Теми: МОЗвакцинаціяКоролевська
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