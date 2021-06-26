Китай угрожал Украине отозвать полмиллиона доз ковид-вакцины – СМИ

Китай угрожал, чтобы Украина отказалась от поддержки документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Источник: АР со ссылкой на источники

Детали: По сообщению издания, Украина присоединилась к заявлению 40 стран, представленном Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник с призывом Китая позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзяна.

Некоторые правозащитные организации заявляют о жестоком обращении со стороны Китая в мусульманских уйгуров и других людей в регионе.

"В четверг Украины изъяла свое имя из списка государств, поддерживающих, после того, как китайские власти предупредили Киев, что они заблокируют запланированную поставку не менее 500 000 доз вакцин против COVID-19 в Украине", - анонимно сообщили изданию дипломаты двух западных стран.

Напомним: