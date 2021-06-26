Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай угрожал Украине отозвать полмиллиона доз ковид-вакцины – СМИ

Суббота, 26 июня 2021, 06:10
Китай угрожал Украине отозвать полмиллиона доз ковид-вакцины – СМИ

Китай угрожал, чтобы Украина отказалась от поддержки документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.

Источник: АР со ссылкой на источники

Детали: По сообщению издания, Украина присоединилась к заявлению 40 стран, представленном Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник с призывом Китая позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзяна.

Некоторые правозащитные организации заявляют о жестоком обращении со стороны Китая в мусульманских уйгуров и других людей в регионе.

"В четверг Украины изъяла свое имя из списка государств, поддерживающих, после того, как китайские власти предупредили Киев, что они заблокируют запланированную поставку не менее 500 000 доз вакцин против COVID-19 в Украине", - анонимно сообщили изданию дипломаты двух западных стран.

Напомним:

  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее анонсировал, что во вторник, 13 апреля, в Украине могут начать делать прививки вакциной CoronaVac.
  • Также Ляшко сообщил, что Минздрав уже определил критерии, по которым распределят 215 тысяч доз вакцины Coronavac.
  • В Украине началась вакцинация китайской вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech, которой прежде вакцинируют маломобильныегруппы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.

Темы: КитайУкраинавакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Китай
Китайцы хакнули электронную почту госорганов в Европе - Microsoft
РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая – Bloomberg
Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: