Китай угрожал Украине отозвать полмиллиона доз ковид-вакцины – СМИ
Китай угрожал, чтобы Украина отказалась от поддержки документа, который позволяет проверить соблюдение прав человека в западном регионе Китая Синьцзяне.
Источник: АР со ссылкой на источники
Детали: По сообщению издания, Украина присоединилась к заявлению 40 стран, представленном Канадой на заседании Совета по правам человека в Женеве во вторник с призывом Китая позволить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзяна.
Некоторые правозащитные организации заявляют о жестоком обращении со стороны Китая в мусульманских уйгуров и других людей в регионе.
"В четверг Украины изъяла свое имя из списка государств, поддерживающих, после того, как китайские власти предупредили Киев, что они заблокируют запланированную поставку не менее 500 000 доз вакцин против COVID-19 в Украине", - анонимно сообщили изданию дипломаты двух западных стран.
Напомним:
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко ранее анонсировал, что во вторник, 13 апреля, в Украине могут начать делать прививки вакциной CoronaVac.
- Также Ляшко сообщил, что Минздрав уже определил критерии, по которым распределят 215 тысяч доз вакцины Coronavac.
- В Украине началась вакцинация китайской вакциной CoronaVac против COVID-19 производства Sinovac Biotech, которой прежде вакцинируют маломобильныегруппы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают.