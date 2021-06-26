ООС: окупанти 9 разів обстрілювали українських військових

У суботу з початку доби в районі ООС зафіксовано 9 ворожих обстрілів.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Піски противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям.

Неподалік Гнутового ворог двічі обстріляв українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстріляли українські позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.