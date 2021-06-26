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ООС: оккупанты 9 раз обстреливали украинских военных

Суббота, 26 июня 2021, 18:10
ООС: оккупанты 9 раз обстреливали украинских военных

В субботу с начала суток в районе ООС зафиксировано 9 вражеских обстрелов.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Неподалеку Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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