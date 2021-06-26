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Китай прокоментував звинувачення в шантажі України вакцинами

Субота, 26 червня 2021, 21:55

Китай заявив, що постачає вакцини іншим країнам без будь-яких політичних умов, однак привітав вилучення Україною свого підпису під заявою про права людини в китайському регіоні Сіньцзян.

Джерело: МЗС Китаю в письмовій відповіді Associated Press після публікації інформації про погрози Україні з боку Китаю з вимогою відкликати підпис під документом, голова комітету ВР із питань зовнішньої політики, нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко у коментарі Радіо Свобода

Деталі: В заяві МЗС Китаю йдеться, що він вітає рішення України відмовитися від свого підпису під заявою на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві.

Агентство відзначає, що Китай прямо не відповів на конкретне звинувачення в тиску на Україну.

Дослівно МЗС Китаю: "Ми не чули, щоб Україна зіткнулася з будь-якими труднощами при імпорті вакцин з Китаю".

"Надання Китаєм вакцин і протиепідемічних матеріалів іншим країнам не призначене для отримання вигод від інших країн, і тут немає ніякої геополітичної мети або будь-яких додаткових політичних умов".

Більше деталей: Разом з тим, голова комітету Верховної Ради із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від "Слуги народу" Олександр Мережко заявив, що комітет не отримував інформації про відкликання Києвом підпису під заявою щодо порушення прав людини у Сіньцзяні.

"Відповідь дуже проста: це якась неофіційна інформація. Для мене не дуже зрозумілим є посилання на "дипломатичні джерела". Що конкретно це означає? Які саме джерела маються на увазі? Щодо комітету, то наразі жодної інформації з цього приводу ми не отримували", - сказав він.

МЗС України досі не прокоментувало ситуацію. 

Що передувало: Агентство Associated Press із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Україна відкликала свій підпис під заявою понад 40 країн щодо розслідування порушення прав людини у китайському регіоні Сіньцзян після погроз Китаю зупинити постачання Україні вакцин від коронавірусу.

Правозахисні організації заявляють про жорстоке поводження з боку Китаю до мусульманських уйгурів та інших людей у регіоні.

Передісторія: 

  • Влада Китаю побудувала близько 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки.
  • Уйгури – корінний народ Східного Туркестану, що нині проживає на території Китаю, зокрема біля міста Синьцзян. За різними даними, в Китаї наразі близько 10 мільйонів уйгурів.
  • Досить довгий час етнічна група дискримінується з боку офіційної влади з метою їх асиміляції. Серед "популярних" заходів для цього використовуються так звані табори "перевиховання". Там до уйгурів застосовують як фізичне, так і моральне насилля: змушують працювати на фабриках, гвалтують, б’ють, вчать північнокитайський діалект та змушують прославляти партію.
  • У США називали дії китайської влади щодо уйгурів та інших етнічних та релігійних меншин геноцидом

Українська правда
Теми: Китайвакцинаціяправа людини


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