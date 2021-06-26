Китай прокомментировал обвинения в шантаже Украины вакцинами
Китай заявил, что поставляет вакцины другим странам без каких-либо политических условий, однако приветствовал исключение Украиной своей подписи под заявлением о правах человека в китайском регионе Синьцзян.
Источник: МИД Китая в письменном ответе Associated Press после публикации информации об угрозах Украине со стороны Китая с требованием отозвать подпись под документом, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко в комментарии Радио Свобода
Детали: В заявлении МИД Китая говорится, что он приветствует решение Украины отказаться от своей подписи под заявлением на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.
Агентство отмечает, что Китай прямо не ответил на конкретное обвинение в давлении в адрес Украины.
Дословно МИД Китая: "Мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая".
"Предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам не предназначено для получения выгод от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо дополнительных политических условий".
Больше деталей: Вместе с тем, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко заявил, что комитет не получал информации об отзыве Киевом подписи под заявлением о нарушении прав человека в Синьцзяне.
"Ответ очень прост: это какая-то неофициальная информация. Для меня не очень понятна ссылка на "дипломатические источники". Что конкретно это значит? Какие источники имеются в виду? Что касается комитета, то пока никакой информации по этому поводу мы не получали", - сказал он.
МИД Украины пока не прокомментировал ситуацию.
Что предшествовало: Агентство Associated Press со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Украина отозвала свою подпись под заявлением более чем 40 стран о расследовании нарушений прав человека в китайском регионе Синьцзян после угроз Китая остановить поставки Украине вакцин от коронавируса.
Правозащитные организации заявляют о жестоком обращении со стороны Китая в мусульманских уйгуров и других людей в регионе.
Предыстория:
- Власти Китая построила около 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются последние годы.
- Уйгуры - коренной народ Восточного Туркестана, ныне проживающий на территории Китая, в частности возле города Синьцзян. По разным данным, в Китае сейчас около 10 миллионов уйгуров.
- Достаточно долгое время этническая группа дискриминируется со стороны официальных властей с целью их ассимиляции. Среди "популярных" мероприятий для этого используются так называемые лагеря "перевоспитания". Там к уйгурам применяют как физическое, так и моральное насилие: заставляют работать на фабриках, насилуют, бьют, учат северокитайскому диалекту и заставляют прославлять партию.
- В США называли действия китайских властей касательно уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств геноцидом.