Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Індії, де шириться Covid "Дельта", кількість добових заражень перевищила 50 тисяч

Неділя, 27 червня 2021, 10:13
Фото: REUTERS

На тлі поширення в Індії високоінфекційного варіанту "Дельта" кількість випадків коронавірусу за день зросла на 50 040.

Джерело: Reuters

Деталі: У неділю, 27 червня, в країні виявили ще 50 040 хворих коронавірусом, у низці індійських штатів вирує штам "Дельта".

Протягом останньої доби від вірусу померли 1258 людей, з них 511 смертей – у штаті Махараштра.

За офіційними даними, в Індії вже 395 751 людина померла від Covid-19, проте експерти та Всесвітня організація охорони здоров'я вважають, що реальна кількість жертв з початку пандемії може бути значно вищою.

Уряди штатів у червні послабили карантинні обмеження після спаду захворюваності, але вчені побоюються, що наявність варіанту "Дельта", який вперше був виявлений саме в Індії, і повільний темп вакцинації в країні можуть спровокувати нову хвилю Covid.

Нагадаємо: 21 червня Індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву "Дельта пдлюс".

Передісторія:

  • Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху. Проте до думки фахівців не дослухалися.
  • Індія встановила світовий "рекорд" за кількістю нових заражень Covid за добу - 30 квітня там виявили 402 тисячі хворих.
  • 2 травня Індія повідомила про рекордні 3689 смертей від коронавірусу за добу.

Теми: коронавірусІндія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: Берлін наполягатиме на забороні в'їзду до ЄС для британських мандрівників

В ООН з’ясували, що російські найманці коять військові злочини в ЦАР — NYT

Євро-2020: Бельгія вийшла у чвертьфінал

З серпня росіянам перестануть видавати візи до США

Від удару блискавки на Черкащині загинуло двоє людей, ще одна в лікарні

Чехія сенсаційно перемогла Нідерланди на Євро-2020

Усі новини...
коронавірус
Ще 43 тисячі українців отримали вакцини проти Covid
В Україні 450 нових випадків Covid, 17 заражених померли
COVID-19 у світі: Україна замикає п'ятдесятку країн, де найбільше нових хворих
Останні новини
07:50
Окупанти гатили на Донбасі з гранатометів і мінометів — штаб
07:18
WP: Розвідка США підозрює Росію в акустичних атаках на Кубі в 2017 році
06:35
Майже 900 осіб вбили у М'янмі після лютневого перевороту
05:41
Смертник скоїв теракт у Сомалі — семеро загинули
04:49
Від COVID-19 за добу померли майже 6 тисяч людей — це найменше за 7 місяців
04:10
ЗМІ: Берлін наполягатиме на забороні в'їзду до ЄС для британських мандрівників
02:56
США завдали авіаудару по об'єктах підтримуваних Іраном ополченців в Сирії та Іраку
01:53
В ООН з’ясували, що російські найманці коять військові злочини в ЦАР — NYT
01:04
Понад 50 людей постраждали у вибуху в Бангладеш, є загиблі
00:20
Євро-2020: Бельгія вийшла у чвертьфінал
Усі новини...