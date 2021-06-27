В Індії, де шириться Covid "Дельта", кількість добових заражень перевищила 50 тисяч
На тлі поширення в Індії високоінфекційного варіанту "Дельта" кількість випадків коронавірусу за день зросла на 50 040.
Джерело: Reuters
Деталі: У неділю, 27 червня, в країні виявили ще 50 040 хворих коронавірусом, у низці індійських штатів вирує штам "Дельта".
Протягом останньої доби від вірусу померли 1258 людей, з них 511 смертей – у штаті Махараштра.
За офіційними даними, в Індії вже 395 751 людина померла від Covid-19, проте експерти та Всесвітня організація охорони здоров'я вважають, що реальна кількість жертв з початку пандемії може бути значно вищою.
Уряди штатів у червні послабили карантинні обмеження після спаду захворюваності, але вчені побоюються, що наявність варіанту "Дельта", який вперше був виявлений саме в Індії, і повільний темп вакцинації в країні можуть спровокувати нову хвилю Covid.
Нагадаємо: 21 червня Індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву "Дельта пдлюс".
Передісторія:
- Вчені заздалегідь попереджали владу Індії, де зараз спостерігається найбільший у світі спалах епідемії Covid, про небезпеку нового штаму, а також необхідність запобігти цьому спалаху. Проте до думки фахівців не дослухалися.
- Індія встановила світовий "рекорд" за кількістю нових заражень Covid за добу - 30 квітня там виявили 402 тисячі хворих.
- 2 травня Індія повідомила про рекордні 3689 смертей від коронавірусу за добу.