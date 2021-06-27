В Індії, де шириться Covid "Дельта", кількість добових заражень перевищила 50 тисяч

На тлі поширення в Індії високоінфекційного варіанту "Дельта" кількість випадків коронавірусу за день зросла на 50 040.

Джерело: Reuters

Деталі: У неділю, 27 червня, в країні виявили ще 50 040 хворих коронавірусом, у низці індійських штатів вирує штам "Дельта".

Протягом останньої доби від вірусу померли 1258 людей, з них 511 смертей – у штаті Махараштра.

За офіційними даними, в Індії вже 395 751 людина померла від Covid-19, проте експерти та Всесвітня організація охорони здоров'я вважають, що реальна кількість жертв з початку пандемії може бути значно вищою.

Уряди штатів у червні послабили карантинні обмеження після спаду захворюваності, але вчені побоюються, що наявність варіанту "Дельта", який вперше був виявлений саме в Індії, і повільний темп вакцинації в країні можуть спровокувати нову хвилю Covid.

Нагадаємо: 21 червня Індійський штат Махараштра повідомив про 20 випадків інфікування новим різновидом штаму коронавірусу, який отримав назву "Дельта пдлюс".

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