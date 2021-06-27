В Индии на фоне Covid "Дельта" количество суточных заражений превысило 50 тысяч
На фоне распространения в Индии высокоинфекционного варианта "Дельта" количество случаев коронавируса за день выросло на 50 040.
Источник: Reuters
Детали: В воскресенье, 27 июня, в стране обнаружили еще 50 040 больных коронавирусом, в ряде индийских штатов люди заболевают штаммом "Дельта".
За последние сутки от вируса умерли 1258 человек, из них 511 смертей – в штате Махараштра.
По официальным данным, в Индии от Covid-19 умер уже 395 751 человек, однако эксперты и Всемирная организация здравоохранения считают, что реальное число жертв с начала пандемии может быть значительно выше.
Правительства штатов в июне ослабили карантин после спада заболеваемости, но ученые опасаются, что наличие варианта "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, и медленный темп вакцинации в стране могут спровоцировать новую волну Covid.
Напомним: 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название "Дельта плюс".
Предыстория:
- Ученые заранее предупреждали власти Индии, где наблюдается самая большая в мире вспышка эпидемии Covid, об опасности нового штамма, а также о необходимости предотвратить эту вспышку. Однако к мнению специалистов не прислушались.
- Индия установила мировой "рекорд" по количеству новых заражений Covid в сутки - 30 апреля там обнаружили 402 тысячи больных.
- 2 мая Индия сообщила о рекордных 3689 смертях от коронавируса за сутки.