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В Индии на фоне Covid "Дельта" количество суточных заражений превысило 50 тысяч

Воскресенье, 27 июня 2021, 10:13
В Индии на фоне Covid Дельта количество суточных заражений превысило 50 тысяч

На фоне распространения в Индии высокоинфекционного варианта "Дельта" количество случаев коронавируса за день выросло на 50 040.

Источник: Reuters

Детали: В воскресенье, 27 июня, в стране обнаружили еще 50 040 больных коронавирусом, в ряде индийских штатов люди заболевают штаммом "Дельта".

За последние сутки от вируса умерли 1258 человек, из них 511 смертей – в штате Махараштра.

По официальным данным, в Индии от Covid-19 умер уже 395 751 человек, однако эксперты и Всемирная организация здравоохранения считают, что реальное число жертв с начала пандемии может быть значительно выше.

Правительства штатов в июне ослабили карантин после спада заболеваемости, но ученые опасаются, что наличие варианта "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии, и медленный темп вакцинации в стране могут спровоцировать новую волну Covid.

Напомним: 21 июня индийский штат Махараштра сообщил о 20 случаях инфицирования новой разновидностью штамма коронавируса, который получил название "Дельта плюс".

Предыстория:

  • Ученые заранее предупреждали власти Индии, где наблюдается самая большая в мире вспышка эпидемии Covid, об опасности нового штамма, а также о необходимости предотвратить эту вспышку. Однако к мнению специалистов не прислушались.
  • Индия установила мировой "рекорд" по количеству новых заражений Covid в сутки - 30 апреля там обнаружили 402 тысячи больных.
  • 2 мая Индия сообщила о рекордных 3689 смертях от коронавируса за сутки.

Темы: коронавирусИндия
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