У Москві від коронавірусу померла рекордна кількість заражених

У російській столиці за добу померли 114 осіб з Covid-19, це абсолютний рекорд для Москви з початку епідемії.

Джерело: РБК

Деталі: У Москві в суботу, 26 червня, зафіксували рекордну кількість смертей від Covid – 114, попередній рекорд у місті був зареєстрований днем ​​раніше, 25 червня, тоді від вірусу померли 98 осіб, а до цього – 24 червня (92 смерті). Також повідомляється про 6 723 нових заражених за день.

Всього з початку пандемії в Москві від коронавірусу померли 22 086 осіб, це більше, ніж в будь-якому іншому регіоні РФ. На другому місці в Росії за цим показником Санкт-Петербург з 16 006 смертями, на третьому - Московська область (6458 летальних випадків).

Мер Москви Сергій Собянін визнав, що в місті вирує епідемія і пояснив це поширенням в столиці РФ індійського штаму коронавірусу "Дельта", який має більшу заразність і провокує значно швидший розвиток хвороби.

Всього за минулу добу в РФ виявили 20,5 тисяч хворих, 599 росіян померли.

Передісторія: Зростання добової кількості хворих спостерігається у РФ з початку літа, показник виріс з 9 тисяч до 20,5 тисяч. У багатьох регіонах посилили карантинні обмеження, але хвороба продовжує поширюватися.

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