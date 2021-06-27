Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Москве от коронавируса умерло рекордное количество зараженных

Воскресенье, 27 июня 2021, 13:45
Фото: ТАСС

В российской столице за сутки скончались 114 человек с Covid-19, это абсолютный рекорд для Москвы с начала эпидемии.

Источник: РБК

Детали: В Москве в субботу, 26 июня, зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса – 114, предыдущий рекорд в городе был зарегистрирован днем ранее, 25 июня, тогда от Covid скончались 98 человек, а до этого – 24 июня (92 смерти). Также сообщается о 6 723 новых заражениях за день.

Всего с начала пандемии в Москве умерли 22 086 человек, это больше, чем в любом другом регионе РФ. На втором месте в России по этому показателю Санкт-Петербург с 16 006 смертями, на третьем — Московская область (6458 летальных исходов).

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в городе бушует эпидемия и объяснил это распространением в столице РФ индийского штамма коронавируса "Дельта", который обладает большей заразностью и провоцирует более быстрое развитие болезни.

Всего за прошедшие сутки в РФ обнаружили 20,5 тысяч заболевших, 599 россиян умерли.

Предыстория: Рост суточного числа заболевших наблюдается в РФ с начала лета, показатель вырос с 9 тысяч до 20,5 тысяч. Во многих регионах усилили карантинные ограничения, но болезнь продолжает распространяться.

Напомним:

  • 13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.
  • 26 июня стало известно, что в Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания, а по смертности – Россия.
  • В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса, происхождение которого отследили от футбольных болельщиков, которые вернулись с матчей Чемпионата Европы в российском Санкт-Петербурге.

Темы: Росcиякоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В ООН выяснили, что российские наемники совершают военные преступления в ЦАР — NYT

Евро-2020: Бельгия вышла в четвертьфинал

С августа россиянам перестанут выдавать визы в США

От удара молнии в Черкасской области погибли два человека, еще один в больнице

Чехия сенсационно победила Нидерланды на Евро-2020

Обвал дома возле Маями: число жертв возросло, более 150 пропали без вести

Все новости...
Росcия
Паспорта РФ для ОРДЛО: Киев отреагировал на оправдания Москвы
В Финляндию футбольные болельщики привезли Covid из России, произошла вспышка
Война на востоке: вооруженные формирования РФ продолжают обстреливать позиции ВСУ
Последние новости
05:41
Смертник совершил теракт в Сомали — семеро погибли
04:49
От COVID-19 в сутки умерли почти 6 тысяч человек — это меньше всего 7 месяцев
04:10
СМИ: Берлин будет настаивать на запрете въезда в ЕС для британских путешественников
02:56
США нанесли авиаудар по объектам поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии и Ираке
01:53
В ООН выяснили, что российские наемники совершают военные преступления в ЦАР — NYT
01:04
Более 50 человек пострадали в результате взрыва в Бангладеш, есть погибшие
00:20
Евро-2020: Бельгия вышла в четвертьфинал
23:36
С августа россиянам перестанут выдавать визы в США
23:01
Еврокомиссию просят создать университет для репрессированных из Беларуси и РФ
22:24
В Чехии умер двухлетний ребенок, пострадавший от торнадо – СМИ
Все новости...