В Москве от коронавируса умерло рекордное количество зараженных
В российской столице за сутки скончались 114 человек с Covid-19, это абсолютный рекорд для Москвы с начала эпидемии.
Источник: РБК
Детали: В Москве в субботу, 26 июня, зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса – 114, предыдущий рекорд в городе был зарегистрирован днем ранее, 25 июня, тогда от Covid скончались 98 человек, а до этого – 24 июня (92 смерти). Также сообщается о 6 723 новых заражениях за день.
Всего с начала пандемии в Москве умерли 22 086 человек, это больше, чем в любом другом регионе РФ. На втором месте в России по этому показателю Санкт-Петербург с 16 006 смертями, на третьем — Московская область (6458 летальных исходов).
Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в городе бушует эпидемия и объяснил это распространением в столице РФ индийского штамма коронавируса "Дельта", который обладает большей заразностью и провоцирует более быстрое развитие болезни.
Всего за прошедшие сутки в РФ обнаружили 20,5 тысяч заболевших, 599 россиян умерли.
Предыстория: Рост суточного числа заболевших наблюдается в РФ с начала лета, показатель вырос с 9 тысяч до 20,5 тысяч. Во многих регионах усилили карантинные ограничения, но болезнь продолжает распространяться.
Напомним:
- 13 июня в России заявили о наличии новых, оригинальных мутаций коронавируса.
- 26 июня стало известно, что в Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания, а по смертности – Россия.
- В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса, происхождение которого отследили от футбольных болельщиков, которые вернулись с матчей Чемпионата Европы в российском Санкт-Петербурге.