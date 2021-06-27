В Москве от коронавируса умерло рекордное количество зараженных

В российской столице за сутки скончались 114 человек с Covid-19, это абсолютный рекорд для Москвы с начала эпидемии.

Источник: РБК

Детали: В Москве в субботу, 26 июня, зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса – 114, предыдущий рекорд в городе был зарегистрирован днем ранее, 25 июня, тогда от Covid скончались 98 человек, а до этого – 24 июня (92 смерти). Также сообщается о 6 723 новых заражениях за день.

Всего с начала пандемии в Москве умерли 22 086 человек, это больше, чем в любом другом регионе РФ. На втором месте в России по этому показателю Санкт-Петербург с 16 006 смертями, на третьем — Московская область (6458 летальных исходов).

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в городе бушует эпидемия и объяснил это распространением в столице РФ индийского штамма коронавируса "Дельта", который обладает большей заразностью и провоцирует более быстрое развитие болезни.

Всего за прошедшие сутки в РФ обнаружили 20,5 тысяч заболевших, 599 россиян умерли.

Предыстория: Рост суточного числа заболевших наблюдается в РФ с начала лета, показатель вырос с 9 тысяч до 20,5 тысяч. Во многих регионах усилили карантинные ограничения, но болезнь продолжает распространяться.

Напомним: