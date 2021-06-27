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Кандидати у канцлери Німеччини поки не бачать Україну в НАТО та ЄС

Неділя, 27 червня 2021, 14:39
Кандидати у канцлери Німеччини поки не бачать Україну в НАТО та ЄС

Кандидати у канцлери ФРН від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет і від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц не вважають за можливе набуття Україною найближчим часом членства в ЄС та НАТО.

Джерело: Лашет і Шольц в ефірі телеканалу ARD, яких цитує Укрінформ

Деталі: В ефірі телеканалу ARD політики відповіли на запитання від президента України Володимира Зеленського, який цікавився в них, чи "не втомилась Європа так довго ховатися" від питання про членство України в ЄС і в НАТО і чи не треба вже перейти до конкретних кроків.

Так, Шольц сказав, що наразі Брюссель стоїть перед необхідністю завершити процес інтеграції з Західними Балканами, що триватиме багато років. До того ж, на його думку, спочатку потрібно реформувати сам ЄС, адже всім відомо, як важко досягати рішень в колі навіть 27 членів.

З Києвом нині, на переконання кандидата-есдека, треба встановити взаємини тісного партнерства. При цьому стосовно перспективи членства України в НАТО, то "питання не стоїть" зараз на порядку денному, і додав, що "треба бути чесними та реалістичними".

Лашет у свою чергу погоджується, що "членство в ЄС можна легко обіцяти, але реальність інша". Він звернув увагу на те, що в такому разі мають діяти однакові закони як у Берліні, так і в маленькому містечку на сході України, що у найближчій перспективі неможливо.

Пряма мова Лашета: "Я не бачу можливості, щоб 27 країн наразі були в змозі прийняти таку велику країну, як Україна. Теоретично - "так", але в реальності - "ні".

Додатково: Він заявив, що Берлін підтримує Україну, зокрема, Німеччина разом з Францією робить все з точки зору забезпечення безпеки України.

При цьому він назвав "неправильним" розглядати можливість постачання зброї Україні, адже "це дискредитує позицію Німеччини як члена Нормандського формату, Мінського процесу", оскільки в такому разі Німеччина, мовляв, стає учасником конфлікту.

Нагадаємо: 

  • 24 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країнам-членам ЄС необхідно вести "вимогливий діалог" з Росією.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ.
  • Франція та Німеччина представили ​​партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.
  • Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Себастьян Курц. Водночас вона зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі. 
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поспілкується з послами Німеччини, Франції, щоб дізнатися, чому лідери цих країн захотіли повернути саміт Росія-ЄС.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАТОЄСУкраїнаНімеччина
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