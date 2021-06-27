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Кандидаты в канцлеры Германии пока не видят Украину в НАТО и ЕС

Воскресенье, 27 июня 2021, 14:39

Кандидаты в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц не считают возможным вступление Украины в ближайшее время в ЕС и НАТО.

Источник: Лашет и Шольц в эфире телеканала ARD, которых цитирует Укринформ

Детали: В эфире телеканала политики ответили на вопросы от президента Украины Владимира Зеленского, который интересовался у них, "не устала ли Европа так долго прятаться" от вопроса о членстве Украины в ЕС и в НАТО и не пора ли уже перейти к конкретным шагам.

Так, Шольц сказал, что пока Брюссель стоит перед необходимостью завершить процесс интеграции Западных Балкан, который продлится много лет. К тому же, по его мнению, сначала нужно реформировать сам ЕС, ведь всем известно, как трудно достигать решений в кругу даже 27 членов.

С Киевом сейчас, по мнению кандидата-эсдека, надо установить отношения тесного партнерства. При этом относительно перспективы членства Украины в НАТО, то он отметил, что "вопрос не стоит" сейчас на повестке дня, и добавил, что "надо быть честными и реалистичными".

Лашет в свою очередь согласился, что "членство в ЕС можно легко обещать, но реальность другая". Он обратил внимание на то, что в таком случае должны действовать одинаковые законы как в Берлине, так и в маленьком городке на востоке Украины, что в ближайшей перспективе невозможно.

Прямая речь Лашета: "Я не вижу возможности, чтобы 27 стран пока были в состоянии принять такую ​​большую страну, как Украина. Теоретически - "да", но в реальности - "нет".

Дополнительно: Он заявил, что Берлин поддерживает Украину, в частности, Германия вместе с Францией делает все с точки зрения обеспечения безопасности Украины.

При этом он назвал "неправильным" рассматривать возможность поставки оружия Украине, ведь "это дискредитирует позицию Германии как члена Нормандского формата, Минского процесса", поскольку в таком случае Германия якобы становится участником конфликта.

Напомним:

  • 24 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам-членам ЕС необходимо вести "требовательный диалог" с Россией.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным.
  • Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее как одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.
  • Эту инициативу поддержал и канцлер Австрии Курц. В то же время она встретила сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пообщается с послами Германии и Франции, чтобы узнать, почему лидеры этих стран захотели вернуть саммит Россия-ЕС.

Темы: НАТОЕСУкраинаГермания


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