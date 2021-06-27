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Кандидати у канцлери ФРН допускають зупинку "Північного потоку-2" після запуску

Неділя, 27 червня 2021, 15:44
Кандидати у канцлери ФРН допускають зупинку Північного потоку-2 після запуску

Кандидати у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет та від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц заявили про готовність припинити транспортування російського газу "Північним потоком-2", якщо Кремль порушить зобов'язання перед Києвом. А кандидатка від Зелених Анналена Бербок заявила, що взагалі не треба було допускати реалізації цього спірного проєкту.

Джерело: DW

Деталі: Свої позиції німецькі політики оприлюднили під час дискусії кандидатів у канцлери, організованої суспільно-правовим телеканалом ARD і Мюнхенською конференцією з безпеки.

За словами Лашета, було чітко погоджено, що цей проєкт ("Північний потік-2") не повинен працювати за рахунок України. Він додав, що у разі, якщо Володимир Путін не дотримуватиметься цього правила і використовуватиме його проти України, то газопровід нібито можна буде зупинити в будь-який час.

Шольц у свою чергу заявив, що Володимир Путін бачить у цьому проєкті не лише економічну вигоду, але Німеччина розглядає газопровід "чисто економічно".

Водночас Бербок наголосила, що перш за все не треба було будувати цей спірний газопровід, і наголосила на ще одному дозволі, необхідному для його запуску. Вона додала, що президент РФ Володимир Путін хоче дестабілізувати Україну за рахунок "Північного потоку-2".

Також кандидатка від Зелених сумнівається, що роботу цього газопроводу зупинять, якщо Путін припинить транзит через Україну. За її словами, Європа не може собі цього дозволити, бо все ще залежна від російського газу.

Нагадаємо:

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".
  • США та Німеччина до серпня хочуть домовитись про те, як допомогти Україні через запуск газопроводу "Північний потік-2" та стримати Росію за допомогою санкцій.
  • В Державному департаменті США заявили, що хочуть переконатись, що Росія не зможе використовувати "Північний потік-2" як інструмент примусу проти України чи будь-кого. 

Читайте також: "Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

"Це серйозно: ми можемо програти війну проти "Північного потоку-2"

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2НімеччинаПутінУкраїнагаз
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