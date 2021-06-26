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США та Німеччина планують допомогти Україні після запуску "Північного потоку-2" – ЗМІ

Субота, 26 червня 2021, 10:40
США та Німеччина планують допомогти Україні після запуску Північного потоку-2 – ЗМІ

США та Німеччина до серпня хочуть домовитись про те, як допомогти Україні через запуск газопроводу "Північний потік-2"  та стримати Росію за допомогою санкцій.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела

Деталі: Планується, що домовленості підготують до візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона. Йдеться про компенсацію Україні транзитних зборів, які вона може втратити через "Північний потік-2" та укріплення інфраструктури. 

Німеччина також може взяти на себе зобов’язання підтримати план "Трьох морів" для розвитку східноєвропейського співробітництва в області енергетики і транспорту. 

Обговорення щодо угоди ведуть Державний департамент США та Міністерство закордонних справ Німеччини за участі радника президента США Джейка Саллівана та радника Меркель Яна Хеккера. 

Серед ідей, які обговорюють сторони, є інвестиції в Україну для будівництва власних електростанцій та плани стимулювати продаж зеленої енергії з України. 

Німеччина також заявила про готовність вступити в перемовини з Росією щодо продовження транзитних квот для України, щоб продовжити тривалість контракту на транспортування російського газу через Україну. 

Серед суперечливих ідей, які не дуже підтримує німецька сторона, є санкції проти Росії, якщо вона буде тиснути на Україну за допомогою газопроводу.

Зокрема, якщо Росія буде зменшувати поставки газа до України, то США можуть запровадити чергові обмеження проти Москви. 

Водночас, джерела видання стверджують, що сторони не дійшли спільного погляду на це питання, хоча кожна з них має власний проєкт із пропозиціями.

Що передувало: В Державному департаменті США заявили, що хочуть переконатись, що Росія не зможе використовувати "Північний потік-2" як інструмент примусу проти України чи будь-кого. 

Нагадаємо:

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що очікує провокацій і спроб терактів на українській ділянці газопроводу з Росії через запуск "Північного потоку-2".
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу. 
  • Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.
  • Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу "Північний потік-2" і вважає санкції проти нього сумнівними.

Читайте також: "Очима Байдена і Меркель: що відбувається із санкціями щодо "Північного потоку-2"

Українська правда

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Теми: Північний потік-2СШАНімеччинаРосія
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