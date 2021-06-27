Кандидаты в канцлеры ФРГ допускают остановку "Северного потока-2" после запуска

Кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц заявили о готовности прекратить транспортировку российского газа по "Северному потоку-2", если Кремль нарушит обязательства перед Киевом. А кандидат от Зеленых Анналена Бербок заявила, что вообще не надо было допускать реализациб этого спорного проекта.

Источник: DW

Детали: Свои позиции немецкие политики озвучили во время дискуссии кандидатов в канцлеры, организованной общественно-правовым телеканалом ARD и Мюнхенской конференцией по безопасности.

По словам Лашета, было четко согласовано, что "Северный поток-2" не должен работать за счет Украины. Он добавил, что в случае, если Владимир Путин не будет придерживаться этого правила и начнет использовать его против Украины, то газопровод якобы можно будет остановить в любое время.

Шольц в свою очередь заявил, что Путин видит в этом проекте не только экономическую выгоду, но Германия рассматривает газопровод "чисто экономически".

В то же время Бербок отметила, что прежде всего не надо было строить этот спорный газопровод, и сказала о еще одном разрешении, необходимом для его запуска. Она добавила, что президент РФ хочет дестабилизировать Украину за счет "Северного потока-2".

Также кандидат от Зеленых сомневается, что работу этого газопровода остановят, если Путин прекратит транзит через Украину. По ее словам, Европа не может себе этого позволить, потому что все еще зависима от российского газа.

Напомним:

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ожидает провокаций и попыток терактов на украинском участке газопровода с России из-за запуска "Северного потока-2".

США и Германия до августа хотят договориться о том, как помочь Украине из-за запуска газопровода "Северный поток-2" и сдержать Россию с помощью санкций.

В Государственном департаменте США заявили, что хотят убедиться, что Россия не сможет использовать "Северный поток-2" как инструмент принуждения против Украины или кого-нибудь другого.

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