Кіркорова виключили зі списку загроз через "судові прецеденти" – СБУ
СБУ рекомендувала виключити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, через наявність судових прецедентів.
Джерело: коментар пресслужби СБУ "Українській правді"
Дослівно: "У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання".
Що передувало: Раніше в неділю Мінкультури повідомило, що виключає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України, на звернення СБУ. Служба безпеки надіслала до міністерства листа з проханням відкликати попередній лист щодо включення Кіркорова до переліку осіб, що загрожуть національній безпеці України.
У Мінкультури заявили, що "як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає".
Передісторія:
- 23 червня стало відомо, що російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.
- 24 червня в СБУ пояснили, що рекомендували Міністерству культури та інформполітики включити Кіркорова у перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через його підтримку окупації Криму Росією.
- Сам Кіркоров дав зрозуміти, що має привід пишатися тим, що визнаний загрозою нацбезпеці України.
- У 2019 році Філіп Кіркоров гастролював в окупованому Криму й хвалився цим у соцмережах.