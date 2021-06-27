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Кіркорова виключили зі списку загроз через "судові прецеденти" – СБУ

Неділя, 27 червня 2021, 17:02

СБУ рекомендувала виключити російського співака Філіпа Кіркорова з переліку осіб, що загрожують національній безпеці України, через наявність судових прецедентів.

Джерело: коментар пресслужби СБУ "Українській правді"

Дослівно: "У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів з зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання".

Що передувало: Раніше в неділю Мінкультури повідомило, що виключає Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці України, на звернення СБУ. Служба безпеки надіслала до міністерства листа з проханням відкликати попередній лист щодо включення Кіркорова до переліку осіб, що загрожуть національній безпеці України.

У Мінкультури заявили, що "як причини включення, так і причини виключення осіб зі списку СБУ у своїх листах до МКІП не зазначає".

Передісторія:

  • 23 червня стало відомо, що російського співака Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України. 
  • 24 червня в СБУ пояснили, що рекомендували Міністерству культури та інформполітики включити Кіркорова у перелік осіб, що становлять загрозу національній безпеці України, через його підтримку окупації Криму Росією.
  • Сам Кіркоров дав зрозуміти, що має привід пишатися тим, що визнаний загрозою нацбезпеці України.
  • У 2019 році Філіп Кіркоров гастролював в окупованому Криму й хвалився цим у соцмережах.

Українська правда
Теми: СБУРосіяМінкультури


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