Киркорова исключили из списка угроз из-за "судебных прецедентов" – СБУ

СБУ рекомендовала исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде"

Дословно: "В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье Минкультуры сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ. Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В Минкультуры заявили, что "как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не указывает".

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