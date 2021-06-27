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Киркорова исключили из списка угроз из-за "судебных прецедентов" – СБУ

Воскресенье, 27 июня 2021, 17:02

СБУ рекомендовала исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов.

Источник: комментарий пресс-службы СБУ "Украинской правде"

Дословно: "В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021 года, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной проработке данного вопроса".

Что предшествовало: Ранее в воскресенье Минкультуры сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ. Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

В Минкультуры заявили, что "как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не указывает".

Предыстория:

  • 23 июня стало известно, что российского певца Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. 
  • 24 июня в СБУ объяснили, что рекомендовали Министерству культуры и информполитики включить Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, за его поддержку оккупации Крыма Россией.
  • Сам Киркоров дал понять, что имеет повод гордиться тем, что признан угрозой нацбезопасности Украины.
  • В 2019 году Филипп Киркоров гастролировал в оккупированном Крыму и хвастался этим в соцсетях.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияМинкультуры


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